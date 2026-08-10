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Qualificação profissional

Comerciantes ampliam conhecimentos em curso de gestão em Aquidauana

Capacitação reuniu profissionais durante cinco dias e abordou gestão, planejamento, metas e desenvolvimento de equipes

Redação O Pantaneiro

Publicado em 10/08/2026 às 15:04

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Foram cinco dias de atividades voltadas ao aprimoramento da gestão dos estabelecimentos / Divulgação/Agecom/Thais Mendes

Comerciantes e profissionais do setor varejista de Aquidauana concluíram, na última semana, o Curso de Aperfeiçoamento em Gerência de Loja, realizado na Sala do Empreendedor, na Estação Ferroviária. A formação começou na segunda-feira (03) e foi encerrada na sexta-feira (07), reunindo os participantes durante cinco dias de atividades voltadas ao aprimoramento da gestão dos estabelecimentos.

Comerciantes de Aquidauana concluem curso de gerência de loja5

A iniciativa foi promovida pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Segest (Secretaria Municipal de Gestão Estratégica), em parceria com o Sebrae/MS (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), dentro das ações do Programa Cidade Empreendedora.

Ministrado pela docente do Senac Flávia Leandra Jorge Postigo, o curso trabalhou aspectos presentes na rotina de quem administra um comércio, como organização das operações, planejamento, definição e acompanhamento de metas, estratégias para melhorar resultados e desenvolvimento das equipes.

Comerciantes de Aquidauana concluem curso de gerência de loja2

A programação também abriu espaço para a troca de experiências entre os profissionais, permitindo que situações do cotidiano dos estabelecimentos fossem compartilhadas durante as atividades.

O encerramento contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico (PSDB), que conversou com os comerciantes e lojistas sobre a experiência ao longo da formação.

“É muito importante ver nossos comerciantes e lojistas buscando conhecimento, se aperfeiçoando e procurando melhorar cada vez mais os seus negócios. Quando a gente investe nas pessoas, também investe no desenvolvimento de Aquidauana. Quero parabenizar todos que participaram e dizer que a prefeitura está junto do comércio, criando oportunidades e buscando parcerias que possam fortalecer quem empreende e gera emprego e renda na nossa cidade”, destacou o prefeito.

Comerciantes de Aquidauana concluem curso de gerência de loja3

Para o secretário municipal de Gestão Estratégica, Alexandre Périco, a participação ao longo dos cinco dias demonstra que existe interesse dos profissionais locais em buscar novas ferramentas para melhorar seus negócios.

“Encerramos esse curso com uma avaliação muito positiva. Tivemos uma participação muito boa, com os cursistas interagindo, compartilhando experiências e demonstrando interesse em colocar em prática os conhecimentos adquiridos. Isso mostra que existe uma demanda real por qualificação e que estamos no caminho certo ao promover essas parcerias”, afirmou.

Comerciantes de Aquidauana concluem curso de gerência de loja4

Segundo o secretário, a intenção é ampliar a oferta de capacitações e alcançar um número cada vez maior de profissionais e empreendedores do município.

A formação integra as ações desenvolvidas pela administração municipal em parceria com instituições de qualificação profissional, buscando ampliar o acesso dos comerciantes a conhecimentos que possam ser aplicados diretamente na rotina dos negócios.

A proposta também está relacionada ao fortalecimento do comércio local e à preparação de empreendedores e trabalhadores para os desafios do mercado, com reflexos na geração de emprego, renda e novas oportunidades no município.

*Fotos: Divulgação/Agecom/Thais Mendes

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