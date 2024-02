Comerciantes de Aquidauana decoram vitrines para incentivar o folião

O Pantaneiro

Os dias de Momo estão chegando e o mundo inteiro se mobiliza para os três dias de folia, quando muita gente troca a roupa do cotidiano para vestir uma fantasia e cair no samba, seja no bloquinho, atrás do trio elétrico ou na banda de fanfarra na praça central da cidade.



São três dias de folia e brincadeira onde todo mundo busca levar lucro. Seja através da folga no trabalho ou mesmo na comercialização de produtos que ajudam a compor a folia como fantasias, colares, tintas para colorir o cabelo, confetes e serpentinas.

Vitrines em ritmo de carnaval em Aquidauana - O Pantaneiro



Nesse embalo estão os comerciantes de Aquidauana, onde muitas lojas estão com suas vitrines decoradas com o tema Carnaval, aumentando a expectativa de comercialização e incentivando o cidadão a cair na folia. Caminhando pelas ruas do centro do município é possível encontrar esse clima e ser contagiado pela alegria que o período momesco proporciona.



Essas vitrines estão estimulando os foliões a consumirem um visual especial e se divertirem na 10ª edição do "Pirafolia", o carnaval da cidade de Aquidauana, que acontece no distrito turístico de Piraputanga, no período de 10 a 12 de fevereiro, e que promete ser, mais uma vez, o Carnaval mais animado da região.



Uma festa que movimenta a folia, o turismo e a economia local



Com entrada gratuita e promovido pela prefeitura do município juntamente com a Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) e a Associação de Moradores de Piraputanga, que irão montar toda a infraestrutura do evento, que contará com um grande palco para os shows de bandas musicais, além de praça de alimentação e banheiro público. Tudo organizado para receber cerca de 4 mil foliões por noite, que poderão se divertir ao som de muito samba, axé e as tradicionais marchinhas de carnaval e contar com a segurança garantida pela polícia militar e civil, além do apoio de uma empresa particular do setor.



Os foliões podem aproveitar e recorrerem às lojas da cidade para compor um visual especial para a ocasião e organizar um grupo de amigos ou familiares para participarem do concurso de blocos que vai acontecer no "Pirafolia 2024" que visa eleger o grupo mais animado do evento.



A 10ª edição do "Pirafolia" é uma organização da Prefeitura Municipal de Aquidauana com a Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), Associação de Moradores de Piraputanga e apoio da SETESCC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e Governo de Mato Grosso do Sul.