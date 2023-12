Comerciantes de Aquidauana demonstram confiança com Natal

Lojas com ofertas especiais / Ronald Regis / O Pantaneiro

As vendas de Natal e Ano Novo são sempre muito esperadas e elas recebem um investimento especial por parte dos comerciantes, que percebem nessas datas, a possibilidade de alavancar o lucro com um volume significativo nas vendas motivadas pela movimentação dos consumidores.

Para verificar esse termômetro de vendas, O Pantaneiro foi às ruas e pesquisou corpo a corpo com os comerciantes como estão avaliando o ritmo de consumo da população.



"A gente pega muito o ano passado como referência e olhando as vendas do ano passado e desse ano, cresceu muito as vendas de verdade. A procura de amigo secreto no começo do mês é sempre muito alta e agora que começou a de Natal. E o nosso horário de atendimento estamos entrando às 8h e vamos ficar até às 20h", explica a consultora de vendas, de uma loja de cosméticos, Alana Oyama. Segundo a consultora, as vendas estão sendo de produtos infantis, masculino e feminino, mas o protetor solar é o líder das vendas.

Comércio de Aquidauana conta com horário estendido e ofertas especiais - Foto: Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

Para o gerente de uma loja de eletrodomésticos, Rogério Borges, as vendas estão bem positivas. A rede que tem crediário próprio aposta no sucesso das vendas e tem parcelamento com a possibilidade de pagamento em fevereiro de 2024.



"As vendas estão iguais ao calor de Aquidauana, quente, quente. Mas está sendo um mês muito abençoado. Nós temos um crediário próprio e o cliente comparando hoje (19/12), a primeira parcela está ficando para o dia 4 de fevereiro. O mês de Natal é um mês de família, estamos com uma promoção especial com feirão de louças. Nós estamos com um horário especial essa semana trabalhando até às 20h. Tem bastante coisa boa nesse mês abençoado de Natal", conclui o gerente.

Vendas quentes como o Calor de Aquidauana, Afirma Gerente da Loja - Foto: Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

Investir no estoque e oferecer novidade é o que preza o gerente de uma loja de roupas para crianças e adultos de ambos os sexos, Alexandre Mochi.

"Essa semana, até às 22h e tem muita novidade chegando. Dezembro aumenta as vendas, aumenta os clientes que vêm aqui na loja, dezembro é o mês que mais trabalho do ano. Nós trabalhamos o ano inteiro para dezembro. Esse ano nós vamos bater a meta. Ano passado foi bom, mas esse ano está melhor que o ano passado ainda. E dezembro vem famílias de fazendas que faz compra alta, compram para o ano inteiro. O que ajuda bastante, dezembro é o mês", conclui.



Pesquisa realizada pelo IPFMS (Instituto de Pesquisa da Fecomércio de Mato Grosso do Sul), aponta que houve aumento de 45% no percentual de moradores que vão presentear neste ano e as vendas de Natal devem crescer 34% em 2023. Conforme o levantamento, 71,83% vão presentear alguém neste Natal, contra 49,40% no ano passado. Em Mato Grosso do Sul, as vendas de presentes deverão crescer 34,2% neste Natal, possibilitando um faturamento do comércio em torno de R$ 355,7 milhões no Estado.