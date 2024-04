Comerciantes e representantes da Prefeitura debatem sobre produtos de origem animal

Prefeitura de Aquidauana

A comercialização dos produtos origem animal no município de Aquidauana foi pauta de uma importante reunião entre os órgãos da Prefeitura de Aquidauana e representantes do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias do Rio Miranda e Apa – CIDEMA.

A reunião foi para alinhar as ações e procedimentos quanto às legislações vigentes para a comercialização de produtos de origem animal no município, transição do Selo de Inspeção Municipal (SIM) para o SIM consorciado, documentos necessários e operacionalização.

Participaram da reunião, Everton Perez - coordenador do SIM/CIDEMA; Cipriano Mendes da Costa - secretário municipal de Produção; Roberto Valadares - Zootecnista da SEMP; Antônio Damasceno Silva - coordenador do SEVISA e Thiago dos Santos Silveira - Fiscal de Vigilância Sanitária.

O Serviço de Inspeção Municipal – SIM/CIDEMA de Produtos de Origem Animal – POA possui um selo de certificação de produção e industrialização das carnes e derivados, ovos e derivados, leite e derivados, pescados e derivados e mel e outros produtos apícolas, que garante a comercialização desses produtos dentro da área geográfica do município do produtor e os municípios consorciados Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Miranda, Nioaque e Porto Murtinho.

Dentre as vantagens do SIM para as as pequenas agroindústrias está a facilitação da inserção dos produtos no mercado formal local e regional. Inclusive, com o Selo do SIM, os pequenos produtores podem comercializar seus produtos para atender a merenda escolar das Redes Municipal e Estadual, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e outras compras governamentais.

Para os municípios, o SIM impacta no fortalecimento da economia, desenvolvimento local, implantação de novas agroindústrias, circulação de maior volume de dinheiro no comércio local e maior arrecadação de tributos. “Para os consumidores, o SIM representa a segurança e qualidade higiênico-sanitária dos alimentos da agricultura familiar”, completou o secretário de Produção, Cipriano Mendes.

SERVIÇO

Os comerciantes do município de Aquidauana que são produtores de alimentos de origem animal devem se regularizar no Serviço de Inspeção SIM/CIDEMA. Os interessados devem protocolar o requerimento junto à Secretaria Municipal de Produção, que está localizada na Rua Giovane Toscano de Brito, nº 2.765, Bairro Santa Terezinha.