Comércio de Aquidauana funciona nesta segunda até 22h

Comércio da região funcionará com horário estendido / O Pantaneiro

O comércio de Aquidauana funciona nesta segunda-feira (23) em horário especial para atender à demanda das compras de fim de ano. Até hoje, as lojas funcionarão até as 22h.

Além disso, o domingo de dezembro (29) terá funcionamento até o meio-dia, desde que exista um acordo coletivo de trabalho negociado com o sindicato, conforme informações da Federação dos Empregados no Comércio e Serviço do Estado do Mato Grosso do Sul (Fetracom).

Nas vésperas de Natal e Ano Novo, dias 24 e 31 de dezembro, o horário de funcionamento será reduzido, com as lojas abertas até as 16h, permitindo que tanto os consumidores quanto os trabalhadores possam se preparar para as celebrações.

A partir do dia 26 de dezembro, o comércio volta ao horário normal de funcionamento.

A iniciativa é para facilitar as compras de última hora, oferecer maior comodidade aos clientes e estimular o movimento no comércio local durante o período festivo.