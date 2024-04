Comércio fechado em Aquidauana no Dia do Trabalhador: Confira o que abre e fecha

Centro Comercial de Aquidauana / Ronald Regis / O Pantaneiro

Nesta quarta-feira, 1º de maio, quando se celebra o Dia do Trabalhador, haverá mudanças em horários de funcionamento comercial e de serviços públicos devido ao feriado nacional.

Repartições Públicas

A Prefeitura de Aquidauana suspenderá suas atividades nesta quarta-feira, com exceção dos serviços considerados essenciais. O retorno ao expediente normal está programado para a quinta-feira. O mesmo ocorre com o Governo do Estado, que também reconhece o dia 1º de maio como feriado oficial em sua publicação anual.

Unidades de Saúde

Durante o feriado, apenas os serviços de urgência e emergência estarão em funcionamento, especificamente o Pronto-socorro do Hospital Regional de Aquidauana. Outras unidades de saúde não prestarão atendimento ao público geral.

Comércio

O setor comercial, incluindo lojas e outros estabelecimentos, não operará no Dia do Trabalhador. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fetracom) reitera mesmo com acordo coletivo, o estabelecimento não pode abrir.

Mercados

Supermercados nas cidades de Aquidauana e Anastácio também fecharão suas portas no feriado, reabrindo normalmente no dia seguinte.

Correios

O serviço postal será pausado em todo o território nacional nesta quarta-feira. No entanto, o Serviço de Atendimento dos Correios (SAC) manterá seu atendimento telefônico habitual, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 14h.

Bancos

Instituições bancárias seguirão fechadas, dado que a data não é considerada um dia útil para transações no mercado financeiro ou para prestação de informações ao Banco Central do Brasil. Os serviços bancários serão retomados na quinta-feira.