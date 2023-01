Comércio não abre em Aquidauana neste domingo

Igreja Matriz em Aquidauana / Ronald Regis

O comércio, incluindo supermercados em Aquidauana, não abre as portas neste domingo (1), primeiro dia de 2023.

Alguns estabelecimentos funcionaram até às 14h de ontem para atender os clientes.

Supermercados

Em Aquidauana e Anastácio os supermercados funcionarão até às 16h, no dia 31. Enquanto que, no dia 1º de janeiro, os estabelecimentos não abrirão suas portas.

Comércio

Associação Comercial de Aquidauana informa que as lojas ficarão abertas até às 14h deste sábado (31) e não abrirão as portas no dia 1º de janeiro.

Bares e restaurantes

Abrasel e sindicatos esclarecem que bares e restaurantes poderão abrir no ano novo. A abertura fica a critério dos empresários, sendo que os mesmos devem se atentar às regras estabelecidas pela convenção coletiva do setor.

Bancos

Conforme o calendário de feriados da Federação Brasileira de Bancos (Febrabam), os expedientes bancários irão até esta sexta-feira (30). Tanto na véspera do réveillon (31), quanto no dia 1º, não haverá expedientes bancários.

Saúde

Hospitais irão funcionar normalmente em regime de plantão.

Judiciário

O Judiciário de Mato Grosso do Sul está em recesso desde o dia 20 de dezembro, desta forma, não haverá expediente durante o fim de ano. Apenas o plantão judicial estará em funcionamento para os casos considerados urgentes.

Órgãos Públicos

As repartições públicas municipais e estaduais não terão expediente nos dias 31 de dezembro e no 1º de janeiro, pois estão de recesso, com exceção dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança.

Lotéricas

No sábado (31), as lotéricas irão funcionar das 08h às 13h e não abrirão no domingo (01) de Réveillon.

Correios

Na véspera do ano novo (31), não haverá expediente. Segundo os Correios, o atendimento nas agências voltará a partir da segunda-feira, dia 2 de janeiro.