Comitê de Saúde e CEJAR propõem soluções para piscina desativada

Imagem aérea da piscina / Ronald Regis / O Pantaneiro

A piscina desativada da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (CEJAR), em Aquidauana, tornou-se um problema crônico. Na última quarta-feira, dia 27, representantes do Comitê Municipal de Saúde e da escola CEJAR se reuniram para discutir estratégias de intervenção.

Originalmente concebida como espaço para práticas esportivas, a piscina, há quase 30 anos inutilizada, agora preocupa principalmente por se tornar um possível foco de proliferação do mosquito-da-dengue.

A diretora da escola, Cristiane Niz Barcellos, em entrevista ao Jornal O Pantaneiro, destacou esforços contínuos para mitigar o problema:

“Desde a última reforma em 2005, enfrentamos um vazamento persistente que impede a retenção de água. Como medida paliativa, procedemos ao esgotamento semanal da piscina, e foi isso que apresentamos na reunião.”

Localizada no bairro Alto, que figura em segundo lugar no ranking de notificações e confirmações de casos de Dengue e Chikungunya, apenas atrás do bairro Nova Aquidauana, a situação da escola é vista com preocupação pelas autoridades de saúde.



Confira o gráfico:

Fonte: Controle de vetores de Aquidauana/Secretária Municipal de Saúde

Poline Hortence Figueiredo das Neves, presidente do comitê municipal de saúde, revelou os encaminhamentos da reunião:

“Diante das constantes reclamações dos moradores próximos à escola, decidimos que a Vigilância Sanitária solicitará uma avaliação técnica de um engenheiro pela prefeitura, para determinar as possibilidades de reforma da piscina, seu aterramento ou outras soluções viáveis, inclusive a contratação de serviços especializados de esgotamento com equipamentos mais potentes.”

Reunião entre o comitê de saúde e a escola — Foto: Ronald Regis

A diretora Cristiane Niz Barcellos expressou seu anseio por uma solução abrangente, não apenas para a piscina, mas para a infraestrutura escolar como um todo: “Muitas escolas, sobretudo as de tempo integral, têm recebido reformas. Embora sejamos uma escola híbrida e estejamos na fila de espera, há uma urgência em nossa situação devido a várias necessidades, sendo a piscina uma das principais.”