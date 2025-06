Comitiva com 880 cabeças de gado cruza Aquidauana e Anastácio rumo a Corumbá

O trajeto, iniciado na Fazenda Panamá, na região do Pequi, tem como destino a Fazenda São João em Corumbá / O Pantaneiro

A comitiva JL, comandada por João Luís, mantém viva uma história de quatro gerações, herdada do avô e do pai, e que agora é repassada ao filho, garantindo a continuidade da tradição de conduzir gado pelo Pantanal de forma sustentável e cultural.

Uma cena rara e que preserva a tradição pantaneira movimentou a manhã deste domingo, dia 29, em Aquidauana e Anastácio, quando uma comitiva com 880 cabeças de gado, entre bois e vacas prenhas, cruzou as cidades em direção a Corumbá.

O trajeto, iniciado na Fazenda Panamá, na região do Pequi, tem como destino a Fazenda São João em Corumbá, em uma jornada de 30 dias de marcha, estando hoje no 13º dia de viagem.

Durante a passagem por Aquidauana, a boiada dormiu no antigo matadouro, na região do córrego Acôgo, seguindo pela ponte boiadeira nas proximidades do frigorífico Buriti. O movimento atraiu a atenção de motoristas, que pararam para observar e fotografar o momento, registrando a força da cultura pantaneira que segue resistindo ao tempo.

Esta é a primeira vez, após quatro anos, que uma boiada é conduzida na área. Esse trabalho é parte de ciclo natural e de respeito aos animais. No percurso não são usados caminhões devido ao período de prenhez das vacas, garantindo que elas sigam no ritmo certo e com o mínimo de estresse.

A comitiva conta com sete integrantes durante a marcha e, quando atravessa áreas urbanas, recebe apoio de outros três ajudantes para o manejo dos animais, garantindo a segurança e organização da travessia dentro das cidades.

Mais do que uma jornada de transporte de gado, a comitiva representa a preservação de saberes pantaneiros, a conexão com a terra e o respeito ao ciclo dos animais, em uma tradição que segue viva pelas estradas de terra do Pantanal sul-mato-grossense.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!