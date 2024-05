Comitiva de produtores dos Indaiás visitam plantação de Urucum

Produtores dos assentamentos Indaiás I, II, III e IV de Aquidauana estiveram participando do “Dia de Campo” no viveiro da Chácara Santa Luzia e, também, na área do produtor Valdir Benatti, Chácara São Cristóvão no município de Ivinhema.

O objetivo da viagem foi de conhecer o sistema de produção de Urucum e o que há de mais tecnológico em colheita desse fruto, na produção de mudas, preparação do solo e outros fatores importantes para uma produção de sucesso.

A participação dos agricultores aquidauanenses na visita técnica a plantação em Ivinhema, realizada no dia 17 de maio, se deu graças a uma parceria entre a Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Produção e apoio da Câmara Municipal de Aquidauana, que fez a devolução de recursos do duodécimo para ajudar a custear as despesas de transportes.

O Dia de Campo foi promovido pela empresa JP Comércio de Urucum Ltda., em parceria com o Governo do Estado por meio da Agraer de Aquidauana (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural).

A comitiva de produtores dos Assentamentos Indaiás foi composta por 35 pessoas e estiveram acompanhados do secretário municipal de Produção, Cipriano Mendes.

“O solo do município de Ivinhema onde são plantados o Urucum é semelhante ao solo dos nossos assentamentos em Aquidauana. Com isso, acreditamos que esse plantio pode ser uma alternativa de renda para nossos produtores, inclusive, para os que já produzem o abacaxi, que é de excelência. Quem sabe poderemos no futuro implantar a produção do Urucum em nossos assentamentos”, disse o secretário Cipriano Mendes.

URUCUM – É um fruto muito utilizado para fazer alimentos (colorau) e na coloração de tecidos e cosméticos, entre outas utilidades. O urucum é originário da flora Amazônica, é uma pequena árvore super rústica e bem adaptada nessa região. Seu nome, Urucum, vem do tupi, significa vermelho e é tradicionalmente utilizado por indígenas brasileiros como matéria-prima para tintura, protetor solar e repelente.





*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana