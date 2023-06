Como num "toque de mágica", ilusionista ajuda a mudar o visual da avenida Pantaneta, em Aquidauana

O ilusionista Thiper no 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana / Ronald Regis

A avenida Pantaneta, no bairro Alto, na cidade de Aquidauana mudou de aparência nos dias, 9, 10 e 11 de junho, com a ajuda do mágico Thiper, de Campo Grande, que faz crianças e adultos ficarem surpresos com seus truques. Eles ficam maravilhados e o profissional muito realizado, numa troca “mágica” de encantos.

“É uma satisfação estar no 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana. Para mim é sempre uma honra estar mostrando para o público o meu trabalho e participando desse evento, que já é tradição aqui na cidade de Aquidauana. É muito legal, e muito importante também, essa questão da cultura. A proximidade dos artistas e também a questão da mágica, que é algo assim misterioso e que causa encantos. Para mim é muito gratificante ter essa proximidade com as pessoas. É como seu eu participasse da alegria delas. Essa edição é a segunda vez que eu venho. Eu vim na do ano passado e foi um sucesso. Este é o segundo que eu estou participando”, explica o ilusionista.

Thiago Pereira, conhecido pelo nome artístico de Thiper, é natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ainda menino começou a se interessar pela arte e encantar e fascinar as pessoas, através das mágicas, mas seu aperfeiçoamento se deu em 2008.

Esse ano, ele marca presença mais uma vez no 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, onde vem proporcionando ao público momentos de perplexidade, diante de seus truques de ilusionismo. Através de seu talento, Thiper pode “enganar” o público com seus truques incríveis, porém o que não se pode enganar é que o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana é uma grande realidade na cidade.