Comoção marca a despedida de Líder Indígena da Limão Verde

A comunidade indígena da Aldeia Limão Verde, em Aquidauana (MS), está de luto com a perda de Valério Lemes da Silva, conhecido como Tatu, liderança histórica do Povo Terena. Aos 59 anos, Tatu faleceu na manhã desta sexta-feira (24), no hospital Santa Casa, em Campo Grande, onde estava internado desde o início do mês.

Tatu Liderança nato, dedicou sua vida à defesa dos direitos indígenas e à preservação da cultura de seu Povo. Sempre usou o termo Somos Guerreiros e assim era chamado, Filho da Aldeia Limão Verde, localizada a 135 km da capital sul-mato-grossense, ele deixa um legado de luta e resistência. Em sua luta continua e diaria, sempre trabalhou em prol dos Direitos Indígena. Era casado com Emília e deixa três filhos, cinco netos, um bisneto, noras e genros.

Conhecido na aldeia como "Guerreiro", Tatu liderava ações em prol da saúde, educação, esporte, cultura e pela demarcação do território, que considerado sagrado para o Povo Terena. Uma de suas contribuições marcantes de sua trajetória foi o trabalho como enfermeiro, função que exerceu por mais de 20 anos no posto de saúde local. Durante a pandemia de Covid-19, ele se destacou pela dedicação ao atendimento de sua comunidade, transportando pacientes em sua velha Kombi para tratamentos e exames.

Um legado de luta e preservação cultural

Tatu era também um artesão habilidoso e líder da dança tradicional Kohixoti Kipaê (Dança da Ema). Ele fazia questão de transmitir seus conhecimentos às crianças e jovens da aldeia, perpetuando a tradição do Povo Terena. Como Artesãode8xa seu conhecimento para seu neto, Sulivan Barros, agora assume a responsabilidade de levar adiante esses ensinamentos. "É uma missão muito importante para mim e para o meu povo. Meu Pai (assim chamava) deixou um legado que devemos preservar e transmitir às futuras gerações", afirmou Sulivan.

Nos anos 1990, Tatu desempenhou um papel crucial no Conselho Tribal, sendo uma das principais vozes na luta pela demarcação da Terra Indígena Limão Verde, hoje composta pelas aldeias Limão Verde, Butizinho e Córrego Seco. Sua liderança era reconhecida dentro e fora de sua comunidade, sendo frequentemente procurado para da seus conselhos e apoio em articulações em defesa dos direitos indígenas.

Despedida emocionante

A morte de Valério Lemes da Silva deixa um vazio profundo na Aldeia Limão Verde, mas também uma herança de força e resistência. Seu filho, Cleidisson Barros da Silva, conhecido como Batata, destacou a importância do trabalho do pai: "Meu pai deixa seu legado, seus conhecimentos e experiências. Durante a pandemia, ele não teve medo e sempre atendeu nossos parentes. Agora, vamos dar continuidade à luta que ele nos ensinou", declarou emocionado.

Milhares de familiares, amigos e lideranças políticas e indígenas de Aquidauana, Campo Grande e municípios vizinhos prestam homenagens ao "Grande Guerreiro Tatu Terena".

Valério Lemes da Silva deixa saudades e um exemplo de vida que será lembrado por gerações.

Nascido em: 16/11/1966

Falecido em: 24/01/2025