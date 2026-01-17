Acessibilidade

17 de Janeiro de 2026

Aquidauana

Compre agora a sua Lavadora de alta pressão na Sertão de Aquidauana

STIHL é destaque em promoção especial do começo do ano nas Lojas Sertão

Publicado em 17/01/2026 às 10:58

Atualizado em 17/01/2026 às 11:05

Diversas lavadoras de alta pressão em promoção / O Pantaneiro

Entre os produtos mais procurados da grande promoção da STIHL está a lavadora de alta pressão, que durante a promoção pode ser adquirida pelo valor especial de R$ 1.469,00 na Loja Sertão de Aquidauana. Ideal para limpeza pesada e uso frequente, o equipamento é indicado para residências, propriedades rurais, comércios e canteiros de obras, oferecendo eficiência, economia de água e alto poder de remoção de sujeira.

Quem estava esperando a oportunidade certa para investir em equipamentos de alto desempenho pode comemorar. Além da lavadora de alta pressão, a promoção inclui roçadeiras para quem não para, motosserras de alta performance e toda a linha de equipamentos de limpeza STIHL, reunindo potência, tecnologia e confiabilidade em condições facilitadas.

A ação reforça o compromisso da Sertão em oferecer produtos de qualidade com preços acessíveis à população de Aquidauana e região. A loja está localizada na Rua Duque de Caxias, nº 2665, no bairro Cidade Nova, e a expectativa é de grande movimento ao longo dos quatro dias de promoção.

Para quem busca eficiência, resistência e economia, esta é a chance ideal de garantir um equipamento STIHL e aproveitar uma das maiores promoções do início do ano em Aquidauana.

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

