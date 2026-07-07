Comunidade academica se despede de professor da UFMS de Aquidauana

Redes Sociais

A comunidade acadêmica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento do professor Fábio da Silva Sousa, docente do Campus de Nova Andradina (CPNA) e integrante do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais (PPGCult), sediado no Campus de Aquidauana.

Reconhecido por sua dedicação ao ensino, à pesquisa e à formação de novos pesquisadores, Fábio atuava tanto na graduação quanto na pós-graduação, contribuindo de forma significativa para o fortalecimento da produção científica e dos estudos culturais na instituição.

Em nota oficial, a UFMS lamentou a perda e destacou a trajetória do professor, ressaltando seu compromisso com a educação e sua importância para a comunidade universitária. A universidade também manifestou solidariedade aos familiares, amigos, colegas de trabalho e estudantes neste momento de dor.

“É com profundo pesar que informamos o falecimento de Fábio da Silva Sousa, professor da UFMS de Nova Andradina e do Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais da UFMS de Aquidauana. Desejamos força e serenidade para todos os familiares e amigos, e que encontrem consolo na certeza de que o Fábio viverá para sempre em nossos corações”, diz a nota divulgada pela instituição.

A notícia gerou grande comoção entre alunos, docentes e pesquisadores que conviveram com o professor, lembrado pelo comprometimento com a educação, pela sensibilidade no trato com os estudantes e pelas relevantes contribuições ao desenvolvimento acadêmico da UFMS.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre as circunstâncias do falecimento ou sobre o velório e o sepultamento.

A perda do professor Fábio representa um momento de luto para toda a comunidade universitária, especialmente para os integrantes do Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais de Aquidauana, onde sua atuação deixou um legado de conhecimento, diálogo e incentivo à pesquisa.