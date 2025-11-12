Comunidade aprova implantação da Escola Cívico-Militar no CAIC de Aquidauana

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

A Escola Municipal CAIC Antônio Pace, em Aquidauana, sediou na noite de terça-feira (11) uma reunião de consulta pública para discutir e votar o projeto de implantação da Escola Cívico-Militar, conduzido pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SED-MS) e a Secretaria Municipal de Educação.



O encontro contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, da secretária municipal de Educação Wilsandra Béda, de representantes da PMMS, da SED-MS e de vereadores do município. O diretor de Ensino da PMMS, coronel Cleuder Pereira da Silva, explicou o funcionamento do modelo cívico-militar e destacou a importância da parceria entre escola e família no processo educacional.



Após as apresentações técnicas, os participantes realizaram a votação. O resultado confirmou a aprovação da comunidade escolar, com 139 votos favoráveis e 10 contrários, autorizando a implantação do modelo no CAIC. Participaram da votação pais, alunos maiores de 16 anos e profissionais da unidade.



O prefeito Mauro do Atlântico destacou que o resultado demonstra o apoio da população e o compromisso da gestão municipal com a educação. A secretária Wilsandra Béda informou que a equipe técnica iniciará os preparativos para que o CAIC possa abrir as matrículas no novo formato até dezembro.



As escolas cívico-militares mantêm a gestão pedagógica sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, enquanto os militares atuam no apoio à administração, disciplina e atividades extracurriculares. O modelo busca fortalecer valores de cidadania, respeito e convivência, além de assegurar inclusão e acessibilidade a todos os estudantes.

