09 de Dezembro de 2025 • 19:32

Aquidauana

Comunidade Católica celebra o Dia de Nossa Senhora da Conceição 

Cerimônia contou com a presença do novo Bispo da Diocese de Jardim, que realizou a sua primeira missa em Aquidauana

Redação

Publicado em 09/12/2025 às 17:20

Atualizado em 09/12/2025 às 17:25

Pascom

Aquidauana viveu uma noite especial nesta segunda-feira (8) ao receber a primeira celebração pública de Dom Frei Pedro Cesário Palma como novo bispo da Diocese de Jardim. Após sua posse, ocorrida recentemente, o religioso presidiu a Santa Missa da Solenidade de Nossa Senhora Imaculada Conceição, padroeira do município. A celebração marcou o encerramento da programação do feriado religioso e reuniu uma multidão de fiéis na Igreja Matriz.

A programação previa o início com a tradicional procissão, que concentraria os participantes às 17h na Praça dos Estudantes, seguindo às 17h30 rumo à Matriz. No entanto, devido à forte chuva que atingiu Aquidauana durante a tarde, o cortejo não pôde ser realizado, alterando o cronograma previsto pela organização.

Mesmo assim, a comunidade compareceu em peso. A missa teve início às 19h, com a igreja completamente lotada. Além de Dom Frei Pedro Cesário Palma, estiveram presentes o pároco de Aquidauana, padre Paulo Souza, e os padres José e Francisco (Chico), que concelebraram a Eucaristia ao lado do novo bispo.

O cerimonial da noite foi marcado por grande devoção, contando com a participação de coroinhas e servidores do Altar São Clemente e Santa Rosa de Lima. Um dos momentos mais emocionantes da celebração foi a coroação de Nossa Senhora Imaculada Conceição, realizada pelo casal Gigliola e Augusto. Reconhecidos pela comunidade como grandes servos da Igreja Católica, eles foram escolhidos por seu testemunho de fé, especialmente após enfrentarem importantes desafios de saúde neste ano.

Com o tema “Mãe Imaculada, Porta da Esperança”, a solenidade reuniu pastorais, movimentos religiosos, visitantes e devotos em uma das festas católicas mais tradicionais de Aquidauana. A presença de Dom Frei Pedro, em sua primeira celebração aberta ao público na cidade, marcou um momento simbólico de acolhimento e renovação para a comunidade católica local.

Os fiéis destacaram a emoção de participar da cerimônia e a expectativa positiva para a missão pastoral do novo bispo na região. A Festa da Imaculada Conceição, mais uma vez, reafirmou sua importância espiritual e cultural, consolidando-se como um marco de fé e devoção no calendário municipal.

