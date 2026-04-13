Acessibilidade

13 de Abril de 2026 • 13:44

Buscar

Últimas notícias
X
Luto

Comunidade de Aquidauana se despede da professora Marina Oshiro Bordon

Educadora tinha 87 anos e dedicou anos de sua vida à formação de gerações

Da redação

Publicado em 13/04/2026 às 08:55

Atualizado em 13/04/2026 às 08:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Dona Marina deixa dois filhos, Ismael Oshiro e Éder Oshiro, e quatro netos / Arquivo pessoal

Morreu nesta segunda-feira, dia 13, em Aquidauana, a professora aposentada Marina Oshiro Bordon, aos 87 anos. Nascida em 29 de janeiro de 1939, Dona Marina dedicou anos de sua vida à educação, deixando um legado de conhecimento, carinho e dedicação à formação de gerações.

Há cerca de três anos, a educadora sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), que a deixou acamada. Recentemente, foi internada com quadro de pneumonia e, infelizmente, não resistiu às complicações da doença.

Dona Marina deixa dois filhos, Ismael Oshiro e Éder Oshiro, e quatro netos. Além dos familiares, parte também uma legião de amigos e ex-alunos que tiveram a oportunidade de conviver com seu exemplo de vida e profissionalismo.

O velório está sendo realizado na Pax Universal, e o sepultamento está marcado para as 16 horas desta segunda-feira (13).

O jornal O Pantaneiro expressa as mais sinceras condolências à família e amigos por esta perda irreparável, prestando homenagem a uma vida dedicada ao ensino e ao próximo.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Aquidauana lança Rota de Inovação e Conselho Municipal

TEMPO

Domingo será quente e há previsão de chuva em Aquidauana

PROACINQ

Prefeitura fortalece agricultura familiar com entrega de sementes

A ação contempla a entrega de sementes de milho, arroz e feijão para agricultores familiares indígenas e quilombolas de Aquidauana

LUTO

Professora Marinez Judith morre após complicações de saúde

Publicidade

COLISÃO

Motorista bate carro contra muro em Aquidauana

ÚLTIMAS

EDUCAÇÃO

Censo: 50% de alunos cotistas nas federais concluem graduação

Índice é superior ao registrado entre os não cotistas em universidades

ECONOMIA

Brasil fecha 2025 com mais de 1,3 milhão de trabalhadores domésticos

Número é considerado estável quando comparado com o ano anterior

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo