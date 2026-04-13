Comunidade de Aquidauana se despede da professora Marina Oshiro Bordon

Dona Marina deixa dois filhos, Ismael Oshiro e Éder Oshiro, e quatro netos / Arquivo pessoal

Morreu nesta segunda-feira, dia 13, em Aquidauana, a professora aposentada Marina Oshiro Bordon, aos 87 anos. Nascida em 29 de janeiro de 1939, Dona Marina dedicou anos de sua vida à educação, deixando um legado de conhecimento, carinho e dedicação à formação de gerações.

Há cerca de três anos, a educadora sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), que a deixou acamada. Recentemente, foi internada com quadro de pneumonia e, infelizmente, não resistiu às complicações da doença.

Dona Marina deixa dois filhos, Ismael Oshiro e Éder Oshiro, e quatro netos. Além dos familiares, parte também uma legião de amigos e ex-alunos que tiveram a oportunidade de conviver com seu exemplo de vida e profissionalismo.

O velório está sendo realizado na Pax Universal, e o sepultamento está marcado para as 16 horas desta segunda-feira (13).

O jornal O Pantaneiro expressa as mais sinceras condolências à família e amigos por esta perda irreparável, prestando homenagem a uma vida dedicada ao ensino e ao próximo.

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