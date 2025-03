Arquivo Pessoal

A solidariedade tem se tornado a principal aliada da pequena Fernanda, de apenas dois anos e dois meses, que luta contra uma síndrome nefrótica, uma doença que compromete o funcionamento dos rins. Internada há mais de 40 dias no Hospital Universitário de Campo Grande, Fernanda precisa de uma série de cuidados especiais e um tratamento rigoroso que está impactando a rotina e as finanças da família.



Os pais, Luis Antônio Correia dos Santos Junior, de 36 anos, e Kellen Kettlen, de 23 anos, relatam que a filha está internada desde o dia 26 de janeiro, quando deu entrada no hospital de Aquidauana e posteriormente foi transferida. "Ela tem melhora, mas, de repente, piora. A doença está afetando outros órgãos, e os médicos estão monitorando de perto a pressão arterial e o coração dela", conta Luis Antônio.



A família precisará adaptar completamente sua rotina para garantir a qualidade de vida da criança após a alta hospitalar. "A alimentação dela mudou totalmente, não pode consumir gordura. Também não poderá usar ventilador, então precisaremos de um umidificador ou ar-condicionado. Além disso, os medicamentos que ela precisará são caros, ultrapassando R$ 500 por mês", explica a mãe.



Para ajudar a família a arcar com os custos médicos e estruturais necessários, moradores do distrito de Cipolândia estão organizando um torneio beneficente de futebol no dia 6 de abril, a partir das 7h da manhã. O evento terá inscrições no valor de R$ 350 por time e contará com premiações:



Premiação

Ouro - R$ 2.000,00

Prata - R$ 1.000,00

Bronze - R$ 500,00 + 2 caixas de cerveja



Os jogadores inscritos terão direito a um almoço gratuito, que será servido aos participantes. Para o público, o valor será de R$ 15,00 no sistema self-service com carreteiro, mandioca e salada.



As inscrições podem ser feitas pelos telefones (67) 99113-6019 ou (67) 99690-5256. A iniciativa conta com o apoio de Rose, Cilinho e outros moradores de Cipolândia.



A esperança e a fé movem os pais de Fernanda, que acreditam na recuperação da filha. "Eu creio que ela vai melhorar, em nome do Senhor", afirma Luis Antônio. Enquanto isso, a comunidade se une para proporcionar uma nova chance de qualidade de vida para a pequena guerreira.





