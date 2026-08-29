Comunidade escolar da Vila Trindade celebra nova estrutura de quadra

Prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância da obra para os estudantes e para toda a comunidade escolar / Divulgação/Agecom

Os alunos da Vila Trindade passaram a contar com um espaço mais adequado para a prática esportiva e a realização de atividades escolares. A Escola Municipal Coronel Antônio Trindade recebeu a revitalização da quadra, entregue oficialmente pela Prefeitura de Aquidauana no final da tarde desta sexta-feira (28), durante solenidade que reuniu autoridades, servidores da Educação, estudantes, pais e moradores da comunidade.

Com a nova estrutura, alunos e professores terão um espaço protegido do sol e da chuva para a realização das aulas de educação física, além de atividades culturais, recreativas e de integração da comunidade escolar.

A solenidade contou com a presença do prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico (PSDB); da primeira-dama, Vera Lúcia; dos vereadores Marquinhos Taxista (PT) e Genivaldo Montana (PSD); da secretária municipal de Educação, Wilsandra Béda; da diretora da Escola Municipal Coronel Antônio Trindade, Vera Puttini Mendes; secretários municipais; equipe de engenharia responsável pela obra; além de servidores da Educação, pais, alunos e moradores da Vila Trindade.

A revitalização recebeu investimento de R$ 925.784,42. Desse total, R$ 477.500,00 são recursos do governo federal, provenientes de emenda da deputada federal Camila Jara (PT), por meio da plataforma Transferegov. Outros R$ 448.284,42 foram destinados com recursos próprios do município de Aquidauana.

Entre os serviços executados estão a cobertura completa da quadra com estrutura metálica, instalação de telhas translúcidas, revitalização do piso, nova pintura e demarcação das modalidades esportivas, substituição da iluminação e instalação de equipamentos de segurança e combate a incêndio.

A obra também incluiu a implantação do SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas), com para-raios, além da execução do projeto pluvial, instalação de calhas e rufos e fechamento lateral da quadra com alvenaria e alambrado. As melhorias ampliam a segurança e ajudam na conservação do espaço.

Durante a entrega, o prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância da obra para os estudantes e para toda a comunidade escolar.

“É uma alegria muito grande ver a felicidade das nossas crianças ao receberem um espaço como esse. Durante muito tempo, elas precisaram fazer atividades no sol, no calor e, quando chovia, muitas vezes não era possível realizar as aulas de educação física. Hoje estamos mudando essa realidade. Essa obra é resultado da parceria com o governo federal, da emenda da deputada Camila Jara e, também, do investimento do município. É recurso que vira obra e melhora diretamente a vida das nossas crianças e não vamos medir esforços para levar essas melhorias para as outras escolas e CMEIs”, afirmou.

A entrega da quadra dá continuidade aos investimentos realizados pela Prefeitura de Aquidauana nas unidades de ensino da Vila Trindade. No primeiro semestre deste ano, houve a entrega da reforma e ampliação do CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Valdir Cathcart, ampliando a estrutura e melhorando as condições de atendimento às crianças.

A secretária municipal de Educação, Wilsandra Béda, afirmou que as melhorias na estrutura das escolas também contribuem para a qualidade do ensino.

“Quando melhoramos a estrutura das nossas escolas, estamos também valorizando nossos alunos, nossos professores e todos os profissionais que fazem a educação acontecer. A nova quadra amplia as possibilidades de atividades e oferece um ambiente mais seguro e adequado para que nossas crianças possam aprender, praticar esportes, brincar e conviver. É mais uma demonstração de que estamos avançando na construção de uma educação cada vez melhor”, declarou.

Para a diretora da Escola Municipal Coronel Antônio Trindade, Vera Mendes, a revitalização atende a uma antiga expectativa da comunidade escolar.

“É uma felicidade muito grande entregar esse espaço renovado para os nossos alunos. A quadra faz parte da rotina da escola e agora temos um ambiente coberto, seguro e muito mais adequado. Nossas crianças poderão aproveitar esse espaço em diferentes atividades, independentemente do sol ou da chuva. É uma conquista de toda a escola e de toda a comunidade da Vila Trindade”, disse.

O evento marcou as ações da Prefeitura de Aquidauana voltadas à melhoria da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino e encerrou a programação de obras entregues durante o mês de aniversário da cidade. O último compromisso oficial da agenda será a Corrida Inclusiva, neste domingo (30).

*Fotos: Divulgação Agecom/Juliano Dervalho e Thais Mendes