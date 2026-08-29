Acessibilidade

29 de Agosto de 2026 • 18:01

Buscar

Últimas notícias
X
Aquidauana 134 anos

Comunidade escolar da Vila Trindade celebra nova estrutura de quadra

Espaço da Escola Municipal Coronel Antônio Trindade recebeu investimento de R$ 925 mil; estrutura ganhou cobertura e poderá ser utilizada em aulas, atividades esportivas e eventos

Redação O Pantaneiro

Publicado em 29/08/2026 às 12:13

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância da obra para os estudantes e para toda a comunidade escolar / Divulgação/Agecom

Os alunos da Vila Trindade passaram a contar com um espaço mais adequado para a prática esportiva e a realização de atividades escolares. A Escola Municipal Coronel Antônio Trindade recebeu a revitalização da quadra, entregue oficialmente pela Prefeitura de Aquidauana no final da tarde desta sexta-feira (28), durante solenidade que reuniu autoridades, servidores da Educação, estudantes, pais e moradores da comunidade.

Comunidade escolar da Vila Trindade celebra entrega de nova quadra coberta5

Com a nova estrutura, alunos e professores terão um espaço protegido do sol e da chuva para a realização das aulas de educação física, além de atividades culturais, recreativas e de integração da comunidade escolar.

Comunidade escolar da Vila Trindade celebra entrega de nova quadra coberta3

A solenidade contou com a presença do prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico (PSDB); da primeira-dama, Vera Lúcia; dos vereadores Marquinhos Taxista (PT) e Genivaldo Montana (PSD); da secretária municipal de Educação, Wilsandra Béda; da diretora da Escola Municipal Coronel Antônio Trindade, Vera Puttini Mendes; secretários municipais; equipe de engenharia responsável pela obra; além de servidores da Educação, pais, alunos e moradores da Vila Trindade.

Comunidade escolar da Vila Trindade celebra entrega de nova quadra coberta4

A revitalização recebeu investimento de R$ 925.784,42. Desse total, R$ 477.500,00 são recursos do governo federal, provenientes de emenda da deputada federal Camila Jara (PT), por meio da plataforma Transferegov. Outros R$ 448.284,42 foram destinados com recursos próprios do município de Aquidauana.

Entre os serviços executados estão a cobertura completa da quadra com estrutura metálica, instalação de telhas translúcidas, revitalização do piso, nova pintura e demarcação das modalidades esportivas, substituição da iluminação e instalação de equipamentos de segurança e combate a incêndio.

Comunidade escolar da Vila Trindade celebra entrega de nova quadra coberta6

A obra também incluiu a implantação do SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas), com para-raios, além da execução do projeto pluvial, instalação de calhas e rufos e fechamento lateral da quadra com alvenaria e alambrado. As melhorias ampliam a segurança e ajudam na conservação do espaço.

Durante a entrega, o prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância da obra para os estudantes e para toda a comunidade escolar.

“É uma alegria muito grande ver a felicidade das nossas crianças ao receberem um espaço como esse. Durante muito tempo, elas precisaram fazer atividades no sol, no calor e, quando chovia, muitas vezes não era possível realizar as aulas de educação física. Hoje estamos mudando essa realidade. Essa obra é resultado da parceria com o governo federal, da emenda da deputada Camila Jara e, também, do investimento do município. É recurso que vira obra e melhora diretamente a vida das nossas crianças e não vamos medir esforços para levar essas melhorias para as outras escolas e CMEIs”, afirmou.

Comunidade escolar da Vila Trindade celebra entrega de nova quadra coberta2

A entrega da quadra dá continuidade aos investimentos realizados pela Prefeitura de Aquidauana nas unidades de ensino da Vila Trindade. No primeiro semestre deste ano, houve a entrega da reforma e ampliação do CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Valdir Cathcart, ampliando a estrutura e melhorando as condições de atendimento às crianças.

A secretária municipal de Educação, Wilsandra Béda, afirmou que as melhorias na estrutura das escolas também contribuem para a qualidade do ensino.

“Quando melhoramos a estrutura das nossas escolas, estamos também valorizando nossos alunos, nossos professores e todos os profissionais que fazem a educação acontecer. A nova quadra amplia as possibilidades de atividades e oferece um ambiente mais seguro e adequado para que nossas crianças possam aprender, praticar esportes, brincar e conviver. É mais uma demonstração de que estamos avançando na construção de uma educação cada vez melhor”, declarou.

Para a diretora da Escola Municipal Coronel Antônio Trindade, Vera Mendes, a revitalização atende a uma antiga expectativa da comunidade escolar.

“É uma felicidade muito grande entregar esse espaço renovado para os nossos alunos. A quadra faz parte da rotina da escola e agora temos um ambiente coberto, seguro e muito mais adequado. Nossas crianças poderão aproveitar esse espaço em diferentes atividades, independentemente do sol ou da chuva. É uma conquista de toda a escola e de toda a comunidade da Vila Trindade”, disse.

Comunidade escolar da Vila Trindade celebra entrega de nova quadra coberta7

O evento marcou as ações da Prefeitura de Aquidauana voltadas à melhoria da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino e encerrou a programação de obras entregues durante o mês de aniversário da cidade. O último compromisso oficial da agenda será a Corrida Inclusiva, neste domingo (30).

*Fotos: Divulgação Agecom/Juliano Dervalho e Thais Mendes

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Campanha do Hemosul de Aquidauana terá coleta de sangue neste sábado

"Não é brinquedo"

Samu faz alerta após novo acidente com bicicleta elétrica em Aquidauana

Emília Alves Nogueira

Aquidauana entrega CMA ampliado após investimento de R$ 2,5 milhões

Unidade ganhou quatro novas salas e sala de recursos; obra foi realizada com recursos próprios do município

Meteorologia

Sexta-feira tem previsão de estabilidade e calor intenso em Aquidauana

Publicidade

Difícil acesso

Samu enfrenta missão de 6 horas em acidente na área rural de Aquidauana

ÚLTIMAS

Gestão pública

MS está entre os 10 estados mais competitivos do Brasil, diz ranking

Estado alcança 5º lugar em eficiência da máquina pública; capital humano segue entre os principais destaques nacionais

Rede municipal de ensino

Ações culturais levam cinema e arte para escolas de Anastácio

Programação começou na Escola Teodoro Rondon e seguirá por outras unidades da Rede Municipal de Ensino; ações também contemplam artistas e produtores culturais

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo