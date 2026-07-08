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Luto

Comunidade escolar de Aquidauana lamenta morte da professora Doralice

Educadora atuava no CMA Rotary Club; velório terá início às 17h30 desta quarta-feira

Redação O Pantaneiro

Publicado em 08/07/2026 às 16:57

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Professora Doralice Aguirre da Paixão tinha 40 anos / Reprodução/Redes sociais

A comunidade escolar de Aquidauana está de luto com a morte da professora Doralice Aguirre da Paixão, aos 40 anos, ocorrida nesta quarta-feira (08). As causas não foram informadas.

Doralice nasceu em 23 de dezembro de 1985 e atuava como professora de apoio da turma do 1º Ano C no CMA (Centro Municipal em Alfabetização) Rotary Club, onde era reconhecida pela dedicação, carinho e compromisso com a educação e o desenvolvimento dos alunos.

Em nota de pesar, a direção da unidade escolar destacou que a educadora deixou uma marca na comunidade pelo profissionalismo e pela forma acolhedora com que desempenhava seu trabalho.

"Nossa professora desempenhava sua missão com dedicação, carinho e compromisso com a educação e o bem-estar de seus alunos. Sua presença marcante, seu profissionalismo e sua generosidade deixarão saudades em toda a comunidade escolar", diz trecho da nota.

A escola também manifestou solidariedade aos familiares, amigos, colegas de trabalho e estudantes neste momento de despedida.

O velório terá início às 17h30 desta quarta-feira, na capela da Pax Universal, no bairro Alto.

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