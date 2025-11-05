Acessibilidade

05 de Novembro de 2025 • 20:11

Buscar

Últimas notícias
X
Luto

Comunidade indígena lamenta falecimento de adolescente de 14 anos

A morte do adolescente, por complicações de uma infecção respiratória, mobiliza a comunidade tradicional

Da redação

Publicado em 05/11/2025 às 17:04

Atualizado em 05/11/2025 às 18:09

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

João Eduardo Francisco, de amarelo, à esquerda, não resistiu a uma pneumonia agravada por infecção / Arquivo Pessoal

A comunidade indígena local, representada pelo cacique Julison Farias e sua liderança tribal, anunciou com profundo pesar o falecimento do adolescente João Eduardo Francisco, de 14 anos, vítima de pneumonia generalizada. Em nota oficial, a liderança comunica a suspensão de todas as atividades entre os dias 5 e 7 de novembro em sinal de luto.

Em comunicado, a liderança tribal expressou solidariedade à família e amigos, destacando o legado de amor deixado pelo jovem. "Lamentamos a perda e nos solidarizamos com a família neste momento difícil. Que encontrem conforto nas lembranças e no amor que nos deixou como legado", diz a nota.

A morte do adolescente, por complicações de uma infecção respiratória, mobiliza a comunidade tradicional, que interrompe suas atividades por três dias para prestar homenagens e acompanhar o velório e sepultamento. O corpo será velado na própria aldeia, com o sepultamento previsto para esta quinta-feira (7).

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cultura

Banda Municipal realiza ensaio aberto e participa de evento literário em Aquidauana

Trânsito

Acidente de moto deixa dois feridos no Jardim Aeroporto em Aquidauana

Esporte

Muitas Emoções nos Jogos da Copa Jornal O Pantaneiro

Aquidauana oferece 35 vagas de emprego nesta terça-feira

Aquidauana terá terça-feira quente e com possibilidade de chuva e trovoadas

Aquidauana reforça campanha de multivacinação para crianças e adolescentes

Oportunidade

Aquidauana oferece 35 vagas de emprego nesta terça-feira

Publicidade

Clima

Aquidauana terá terça-feira quente e com possibilidade de chuva e trovoadas

ÚLTIMAS

Tempo

Tempestades com queda de granizo devem atingir Aquidauana e região

Cemtec alerta para chuvas intensas, ventos fortes e instabilidade até o fim da semana

Luto

Velório de Nicholas Ariel Silva será realizado na quarta-feira em Aquidauana

O sepultamento está previsto para o período da tarde

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo