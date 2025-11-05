Comunidade indígena lamenta falecimento de adolescente de 14 anos

João Eduardo Francisco, de amarelo, à esquerda, não resistiu a uma pneumonia agravada por infecção / Arquivo Pessoal

A comunidade indígena local, representada pelo cacique Julison Farias e sua liderança tribal, anunciou com profundo pesar o falecimento do adolescente João Eduardo Francisco, de 14 anos, vítima de pneumonia generalizada. Em nota oficial, a liderança comunica a suspensão de todas as atividades entre os dias 5 e 7 de novembro em sinal de luto.

Em comunicado, a liderança tribal expressou solidariedade à família e amigos, destacando o legado de amor deixado pelo jovem. "Lamentamos a perda e nos solidarizamos com a família neste momento difícil. Que encontrem conforto nas lembranças e no amor que nos deixou como legado", diz a nota.

A morte do adolescente, por complicações de uma infecção respiratória, mobiliza a comunidade tradicional, que interrompe suas atividades por três dias para prestar homenagens e acompanhar o velório e sepultamento. O corpo será velado na própria aldeia, com o sepultamento previsto para esta quinta-feira (7).

