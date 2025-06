Comunidade indígena recebe novas instalações escolares em Aquidauana

Jackeline Oliveira

O Governo do Estado inaugurou na última quinta-feira (26) novas estruturas na Escola Estadual Indígena Pastor Reginaldo Miguel – Hoyenoo, localizada na Aldeia Lagoinha, Terra Indígena Taunay/Ipegue, no município de Aquidauana.

Entre as obras entregues estão o ginásio poliesportivo Lourenço Moreira (Têu), uma quadra coberta com arquibancada, refeitório, sala dos professores e banheiros adaptados. As construções seguem normas de acessibilidade, vigilância sanitária e segurança contra incêndios e descargas atmosféricas. O investimento total foi de R$ 1.575.393,98.