Comunidade Quilombola de Aquidauana promove hoje Serenata do Trabalhador

Evento será realizado na Furnas dos Baianos, em Piraputanga, neste sábado a partir das 18 horas
A Associação da Comunidade Quilombola de Furnas dos Baianos realiza neste sábado, 2 de maio, a “Serenata do Trabalhador”, evento especial em comemoração ao Dia do Trabalhador e voltado à valorização da cultura, música e confraternização da comunidade.
A programação acontece a partir das 18 horas, na sede da associação, e promete reunir moradores, visitantes e artistas locais em uma noite de celebração e integração cultural.
De acordo com a organização, o público é convidado a participar levando instrumentos musicais e muita animação para a serenata, que terá ainda participação especial do coletivo de artistas “Ouros da Casa”, fortalecendo a valorização dos talentos da própria comunidade.
Além das apresentações musicais, haverá venda de comidas e bebidas no local, com opções como espetinhos e pastéis para o público presente.
O evento busca proporcionar um momento de lazer e união entre as famílias, celebrando a importância dos trabalhadores e também preservando as tradições culturais da comunidade quilombola.
A entrada é gratuita e aberta ao público.
SOLIDARIEDADE
O evento será realizado no espaço Geração de Renda, localizado em frente à Escola CAIC, das 8h às 17h
AGORA
De acordo com as primeiras informações, o veículo de carga sofreu problemas mecânicos justamente na região do trevo, bloqueando parcialmente o tráfego
61 ANOS DE ANASTÁCIO
Programação será recheada de dança, cordel, gastronomia e música
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS