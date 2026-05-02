Comunidade Quilombola de Aquidauana promove hoje Serenata do Trabalhador

A Associação da Comunidade Quilombola de Furnas dos Baianos realiza neste sábado, 2 de maio, a “Serenata do Trabalhador”, evento especial em comemoração ao Dia do Trabalhador e voltado à valorização da cultura, música e confraternização da comunidade.

A programação acontece a partir das 18 horas, na sede da associação, e promete reunir moradores, visitantes e artistas locais em uma noite de celebração e integração cultural.

De acordo com a organização, o público é convidado a participar levando instrumentos musicais e muita animação para a serenata, que terá ainda participação especial do coletivo de artistas “Ouros da Casa”, fortalecendo a valorização dos talentos da própria comunidade.

Além das apresentações musicais, haverá venda de comidas e bebidas no local, com opções como espetinhos e pastéis para o público presente.

O evento busca proporcionar um momento de lazer e união entre as famílias, celebrando a importância dos trabalhadores e também preservando as tradições culturais da comunidade quilombola.

A entrada é gratuita e aberta ao público.