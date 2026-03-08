Acessibilidade

08 de Março de 2026

Comunidade quilombola de Furnas dos Baianos elege nova presidente

Eliene Santos da Silva Albuquerque foi escolhida por aclamaÃ§Ã£o durante assembleia realizada neste 8 de marÃ§o, Dia Internacional da Mulher.

RedaÃ§Ã£o

Publicado em 08/03/2026 Ã s 11:53

Atualizado em 08/03/2026 Ã s 11:57

O Pantaneiro

A Associação Negra Quilombola Furnas dos Baianos, localizada em Piraputanga, distrito de Aquidauana, realizou neste domingo (8) a eleição para a nova presidência da entidade. A assembleia contou com a presença de associados da comunidade, que atenderam à convocação para participar do processo de escolha da nova diretoria.

Com chapa única intitulada “Nossa História, Nossa Voz”, a eleição ocorreu por aclamação, sendo aprovada por unanimidade pelos associados presentes. Com isso, Eliene Santos da Silva Albuquerque foi eleita a nova presidente da associação.

Filha da conhecida moradora da comunidade, Dona Nair, Eliene assume a liderança com o compromisso de fortalecer a união entre os moradores e trabalhar pelo desenvolvimento da comunidade. Segundo ela, o objetivo é promover ações que contribuam para o crescimento coletivo e para a valorização da história e das tradições locais.

A comunidade quilombola Furnas dos Baianos é formada por descendentes de famílias negras oriundas da Bahia, que chegaram à região por volta de 1952. Desde então, o grupo se estabeleceu em Piraputanga, mantendo vivas suas tradições culturais, costumes e identidade, que até hoje marcam a história e a cultura da região de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul.

A eleição realizada justamente no Dia Internacional da Mulher também simboliza um momento importante para a representatividade feminina dentro da comunidade, com a nova presidente assumindo o desafio de preservar a história quilombola e fortalecer a voz de seus moradores.

Deixe a sua opiniÃ£o

