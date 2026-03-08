Comunidade quilombola de Furnas dos Baianos elege nova presidente

Eliene Santos da Silva Albuquerque foi escolhida por aclamaÃ§Ã£o durante assembleia realizada neste 8 de marÃ§o, Dia Internacional da Mulher.
O Pantaneiro
A Associação Negra Quilombola Furnas dos Baianos, localizada em Piraputanga, distrito de Aquidauana, realizou neste domingo (8) a eleição para a nova presidência da entidade. A assembleia contou com a presença de associados da comunidade, que atenderam à convocação para participar do processo de escolha da nova diretoria.
Com chapa única intitulada “Nossa História, Nossa Voz”, a eleição ocorreu por aclamação, sendo aprovada por unanimidade pelos associados presentes. Com isso, Eliene Santos da Silva Albuquerque foi eleita a nova presidente da associação.
Filha da conhecida moradora da comunidade, Dona Nair, Eliene assume a liderança com o compromisso de fortalecer a união entre os moradores e trabalhar pelo desenvolvimento da comunidade. Segundo ela, o objetivo é promover ações que contribuam para o crescimento coletivo e para a valorização da história e das tradições locais.
A comunidade quilombola Furnas dos Baianos é formada por descendentes de famílias negras oriundas da Bahia, que chegaram à região por volta de 1952. Desde então, o grupo se estabeleceu em Piraputanga, mantendo vivas suas tradições culturais, costumes e identidade, que até hoje marcam a história e a cultura da região de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul.
A eleição realizada justamente no Dia Internacional da Mulher também simboliza um momento importante para a representatividade feminina dentro da comunidade, com a nova presidente assumindo o desafio de preservar a história quilombola e fortalecer a voz de seus moradores.
Oportunidade
O evento integra ainda atividades de cultura, lazer e esporte: a Fundesporte disponibilizarÃ¡ brinquedos para as crianÃ§as e haverÃ¡ apresentaÃ§Ãµes musicais no palco da escola
InteligÃªncia Artificial
DelegaÃ§Ã£o terÃ¡ 140 expositores da Ã¡rea industrial e 300 empresas
Melhorias
As equipes da Secretaria Municipal de Obras tambÃ©m executaram serviÃ§os de recuperaÃ§Ã£o de estradas rurais, incluindo cascalhamento completo em algumas regiÃµes
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS