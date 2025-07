Comunidade quilombola realiza 13º Arraiá dos Baianos em Piraputanga

Distrito de Piraputanga / Rhobson Lima

A Associação da Comunidade Quilombola Furna dos Baianos promove neste sábado (12), a partir das 19h, o 13º Arraiá dos Baianos. O evento será realizado na própria Furna dos Baianos, em Piraputanga, distrito de Aquidauana.



A festa contará com animação de Fábio Cunha e Batidão e do grupo Voz Pantaneira, reunindo moradores e visitantes em uma noite de celebração da cultura local, música e tradição.



O arraiá tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Aquidauana (SECTUR), do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e da SETESC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).



A iniciativa valoriza as manifestações culturais da comunidade quilombola e busca fortalecer a identidade regional, além de promover lazer e integração entre os participantes.

