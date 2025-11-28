Acessibilidade

28 de Novembro de 2025 • 21:17

Solidariedade 

Comunidade se mobiliza para ajudar Socó, vítima de acidente em Aquidauana

Os recursos são urgentes para garantir a reabilitação do rapaz

Da redação

Publicado em 28/11/2025 às 20:27

Atualizado em 28/11/2025 às 20:56

Ana Maria de Queiróz ao lado de Socó nesta sexta-feira / Arquivo Pessoal

Em uma demonstração de solidariedade, amigos e conhecidos de "Socó" estão se unindo para arrecadar fundos para cobrir os custos de seu tratamento de saúde, após um procedimento cirúrgico. O homem sofreu um acidente de bicicleta no último dia 6 de novembro, próximo ao Clube dos Médicos, em Aquidauana, resultando em uma fratura no fêmur.

A informação foi confirmada à reportagem de O Pantaneiro por Ana Maria de Queiróz, que está organizando uma vaquinha virtual por meio de PIX para auxiliar nos custos. De acordo com Ana Maria, após o acidente, Socó foi inicialmente atendido em Aquidauana e depois transferido para a Santa Casa, em Campo Grande.

"E lá chegando, ele ficou lá depositado na Santa Casa. Todo dia colocavam ele de jejum, todo dia, todo dia", relatou Ana Maria, sobre a angústia da espera pelo procedimento. Ela comemorou, no entanto, uma boa notícia, nesta sexta-feira: "Mas hoje ele conseguiu ser submetido a uma cirurgia".

Agora, a preocupação se volta para a fase de recuperação.Ana Maria explica que os recursos são urgentes para garantir a reabilitação completa de Socó. "Agora nós vamos precisar de fisioterapia, nós vamos precisar de remédio, nós vamos precisar de fralda, porque ele vai ficar acamado. Nós vamos precisar de alimentação, né? Porque ele não vai poder trabalhar, porque ele trabalha com limpeza de quintal, essas coisas, né?", detalhou.

Serviço – A meta de arrecadação para cobrir as despesas médicas e de suporte é de R$ 55 mil. As doações podem ser realizadas via PIX para a chave CPF 901.551.651-00 - conta no Banco do Brasil. A iniciativa, batizada de "Pix solidário", visa oferecer a Socó o suporte necessário durante este período de tratamento e impossibilidade de trabalho.

A comunidade é convidada a contribuir e a compartilhar a campanha, garantindo que ele tenha a assistência necessária para uma recuperação plena.

