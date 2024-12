Comunidade se une para fazer decoração de Natal em Piraputanga

Divulgação

A união de moradores da comunidade trouxe vida a um projeto que contou com a participação ativa de voluntários em Piraputanga

Segundo relato de um dos envolvidos, a iniciativa foi liderada por ele, sua esposa Débora (conhecida como Débora do Correio), Lucas, da padaria Pão de Ouro, e sua esposa Angélica. Eles foram os principais responsáveis por “colocar a mão na massa” e realizar a maior parte do trabalho.

Outros ajudantes também participaram pontualmente, mas sem envolvimento tão direto. A colaboração se estendeu a empresas locais, como a fornecedora de materiais de Jatobá, que doou itens como telas e outros insumos para a obra.

Entre os destaques do projeto, uma estrutura de estrela foi montada com madeira, sob a liderança de Zé Descamisado, que contribuiu significativamente na montagem e fixação. No entanto, ajustes ainda precisam ser feitos, já que parte da estrutura caiu devido a dificuldades na fixação, demandando materiais adicionais.

“Vamos ver se ainda hoje conseguimos fazer os últimos detalhes. Até a noite, acho que tudo vai estar pronto”, comentou um dos participantes.

Todo o esforço foi possível graças às doações da comunidade, mostrando a força da solidariedade em alcançar objetivos coletivos e transformar iniciativas em realidade.