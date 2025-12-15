Comunidades indígenas celebram formaturas com emoção e esperança

As formaturas nas escolas indígenas representam mais do que a conclusão de um ciclo / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A semana foi marcada por celebrações carregadas de significado nas aldeias Água Branca e Lagoinha, em Aquidauana. Dezenas de alunos da Rede Municipal de Ensino viveram momentos de grande emoção durante as cerimônias de formatura realizadas nas Escolas Municipais Marcolino Lili e Francisco Farias.

Na Escola Municipal Marcolino Lili, as crianças do Pré II, primeiros degraus da vida escolar, cruzaram o palco em uma simbólica passagem para o Ensino Fundamental. Já na Escola Municipal Francisco Farias, foi a vez dos adolescentes do 9º ano celebrarem a conclusão de uma importante etapa, prestes a ingressar no Ensino Médio.

As cerimônias foram repletas de significado, unindo tradição e conquista. "Foram momentos repletos de emoção, orgulho e esperança no futuro", descreveu a organização. Os eventos contaram com a presença maciça das comunidades, incluindo diretores das unidades, lideranças indígenas, caciques, coordenadores, professores, familiares e representantes da Secretaria Municipal de Educação.

As formaturas nas escolas indígenas representam mais do que a conclusão de um ciclo; são a celebração da resistência cultural, do direito à educação de qualidade e da construção coletiva de um futuro promissor para as novas gerações. Cada diploma entregue simboliza um passo firme no caminho do conhecimento, valorizando as raízes indígenas enquanto se abrem portas para novos saberes.

