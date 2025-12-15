Acessibilidade

15 de Dezembro de 2025 • 18:10

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Comunidades indígenas celebram formaturas com emoção e esperança

As cerimônias foram repletas de significado, unindo tradição e conquista

Da redação

Publicado em 15/12/2025 às 16:40

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

As formaturas nas escolas indígenas representam mais do que a conclusão de um ciclo / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A semana foi marcada por celebrações carregadas de significado nas aldeias Água Branca e Lagoinha, em Aquidauana. Dezenas de alunos da Rede Municipal de Ensino viveram momentos de grande emoção durante as cerimônias de formatura realizadas nas Escolas Municipais Marcolino Lili e Francisco Farias.

Na Escola Municipal Marcolino Lili, as crianças do Pré II, primeiros degraus da vida escolar, cruzaram o palco em uma simbólica passagem para o Ensino Fundamental. Já na Escola Municipal Francisco Farias, foi a vez dos adolescentes do 9º ano celebrarem a conclusão de uma importante etapa, prestes a ingressar no Ensino Médio.

As cerimônias foram repletas de significado, unindo tradição e conquista. "Foram momentos repletos de emoção, orgulho e esperança no futuro", descreveu a organização. Os eventos contaram com a presença maciça das comunidades, incluindo diretores das unidades, lideranças indígenas, caciques, coordenadores, professores, familiares e representantes da Secretaria Municipal de Educação.

As formaturas nas escolas indígenas representam mais do que a conclusão de um ciclo; são a celebração da resistência cultural, do direito à educação de qualidade e da construção coletiva de um futuro promissor para as novas gerações. Cada diploma entregue simboliza um passo firme no caminho do conhecimento, valorizando as raízes indígenas enquanto se abrem portas para novos saberes.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

Projeto solidário arrecada e distribui cestas natalinas em Aquidauana

Aquidauana

Igreja Matriz de Aquidauana ficará fechada para manutenção 

Videos

Lagoa Comprida volta a encher e renova paisagem em Aquidauana

Após forte chuva ocorrida na noite de sexta-feira, 12, moradores voltaram a contemplar a beleza da natureza no local

Videos

Rio Aquidauana registra elevação após forte temporal

Publicidade

Videos

Loja de acessórios e semi-joias fica destruída em Aquidauana

ÚLTIMAS

Policial

Ataque terrorista contra judeus em praia da Austrália deixa 12 mortos

Polícia confirmou que há dois suspeitos identificados um está morto e o outro encontra-se em estado grave no hospital

Prejuízos

Fio rompido provoca pane em semáforo em Aquidauana

Equipe do SAMU realizou o isolamento da área

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo