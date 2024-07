Concluído lajotamento da Sete de Setembro no acesso ao frigorífico e ponte boiadeira

Nesta quinta-feira, 04, foi liberado o trânsito de veículos e pedestres no prolongamento da Rua Sete de Setembro, sentido Ponte Boiadeira e Frigorífico Buriti. Essa rua estava em obras, recebeu drenagem e lajotas.

Essa obra foi uma das demandas que o prefeito Odilon Ribeiro apresentou ao ex-governador Reinaldo Azambuja, que autorizou e aportou recursos para a execução no final do seu mandato e, agora, foi concluída na gestão do governador Eduardo Riedel.

A pavimentação nesse trecho da Sete de Setembro desafoga o trânsito em várias ruas, sendo rua de acesso rápido para quem precisa ir do centro à Colônia Buriti, Ponte Boiadeira, Vilas Trindade e Bancária, chácaras e pesqueiros naquela localidade.

O prefeito Odilon lembrou que, essa pavimentação no prolongamento da Sete de Setembro era uma demanda de muitos anos, que a população pedia, principalmente, quem trabalha no frigorífico ou mora para aquela região e faz uso diariamente dessa rua.

“Agradecemos ao Governo do Estado, pois não conseguiríamos tocar uma obra dessa sozinhos, pois a drenagem ali foi pesada, demandou muitos recursos e tempo de execução. A pavimentação traz mais facilidade e põe fim aos transtornos com a poeira e nos dias de chuva, a lama e atoleiros. Obrigado ao ex-governador Reinaldo e ao governador Eduardo Riedel por nos ajudarem a atender esse pedido da população”, finalizou o prefeito Odilon.

A pavimentação traz melhor condição de trânsito para a escoação dos produtos das hortas e do frigorifico, melhorando, principalmente, a logística no acesso dos caminhões que levam gado para abate.

Essa obra teve um alto grau de complexidade para drenagem, por conta de ser área de inundação e brejo nas imediações. Ali foram investidos cerca de R$ 4,5 milhões, custeados pelo Governo do Estado.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana