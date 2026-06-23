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Concurso Artístico e Literário de Aquidauana abre inscrições e premiará talentos locais

Iniciativa da Prefeitura de Aquidauana integra as comemorações dos 134 anos do município e convida estudantes e comunidade a retratarem a história, a cultura e as belezas da cidade por meio da arte e da literatura

O Pantaneiro

Publicado em 23/06/2026 às 13:33

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A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Semed (Secretaria Municipal de Educação), está com inscrições abertas para o Concurso Artístico e Literário de 2026. Neste ano, o evento traz como tema “Aquidauana 134 anos – Tradição que Inspira, Futuro que Transforma”, celebrando o aniversário do município e incentivando a produção cultural entre estudantes e a população em geral.

A iniciativa faz parte da programação oficial alusiva aos 134 anos de emancipação de Aquidauana e tem como objetivo estimular a criatividade, valorizar a identidade cultural local e promover reflexões sobre a história, as tradições e as riquezas naturais do município.

O concurso é destinado a estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, EJA (Educação de Jovens e Adultos), Ensino Superior, além de integrantes da comunidade que poderão participar por meio da categoria livre. Os trabalhos poderão ser inscritos nas modalidades de poesia, conto, crônica, desenho e fotografia, observando as regras previstas no edital.

Segundo a secretária municipal de Educação, Wilsandra Béda, o concurso já se tornou uma importante ferramenta de incentivo à leitura, à escrita e à valorização dos talentos locais.

“Este concurso é uma oportunidade para que estudantes e membros da comunidade expressem seus sentimentos, suas experiências e sua visão sobre Aquidauana. A cada edição, percebemos o quanto a arte e a literatura contribuem para fortalecer nossa identidade cultural e estimular o desenvolvimento dos nossos alunos”, destacou a secretária.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 30 de junho, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Luiz da Costa Gomes, nº 700, Cidade Nova. Já a entrega física dos trabalhos deverá ocorrer entre os dias 01º e 30 de julho, no setor de protocolo da Semed.

O prefeito Mauro do Atlântico (PSDB) ressaltou que a proposta busca envolver a população nas celebrações do aniversário da cidade e incentivar a participação de pessoas de todas as idades.

“Celebrar os 134 anos de Aquidauana também é valorizar as pessoas que constroem a nossa história todos os dias. Queremos incentivar nossos estudantes, artistas e cidadãos a mostrarem seus talentos e compartilharem, por meio da arte e da literatura, o orgulho de viver nesta terra tão rica em cultura, tradição e belezas naturais”, afirmou o prefeito.

Os trabalhos inscritos serão analisados por uma Comissão Técnica Julgadora, que avaliará critérios como criatividade, originalidade, coerência com o tema proposto e qualidade técnica. Os vencedores serão anunciados durante a programação oficial de aniversário do município, no mês de agosto.

A premiação contemplará os três primeiros colocados de cada categoria. Nas categorias voltadas à Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA (1ª e 2ª fases), os vencedores receberão bicicletas. Já os participantes das categorias EJA (3ª e 4ª fases), Ensino Médio, Ensino Superior e categoria livre concorrerão a smartphones.

Outro destaque da edição deste ano é a modalidade de fotografia. A imagem classificada em primeiro lugar geral poderá ser escolhida para ilustrar a capa do kit escolar oficial da Reme (Rede Municipal de Ensino), proporcionando ainda mais visibilidade ao trabalho do vencedor.

Instituído pelas Leis Municipais nº 2.506/2017 e nº 2.641/2019, o Concurso Artístico e Literário de Aquidauana é promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e busca fortalecer a produção artística e cultural no município.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na Semed ou pelo telefone (67) 3240-1400.

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