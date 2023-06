Confira tudo sobre o concurso da prefeitura de Aquidauana

Os candidatos ao concurso para servidor da prefeitura municipal de Aquidauana, que está sendo realizado pela Fapec (Fundação de apoio à pesquisa, ao ensino e à Cultura), começam a se preparar para as provas do certame que irão acontecer neste domingo dia 2 de julho, em dois turnos.

Os candidatos devem ficar atentos quanto ao seu cartão de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu, para saber corretamente o horário e o local onde irá fazer a prova.

É importante lembrar que o candidato deve chegar ao local de prova com pelo menos uma hora de antecedência ciente de todas as condições da realização do exame.

Atenção às condições acordadas no ato de inscrição

A duração total das provas será de quatro horas para todos os cargos, sendo que a prova escrita (Objetiva) será de caráter eliminatório e classificatório, que será avaliada de zero a duzentos pontos para todos os cargos. Elas serão compostas por questões objetivas do tipo múltipla escolha, contendo cada questão um enunciado e cinco alternativas identificadas pelas letras “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, com apenas uma alternativa correta.

As provas acontecem com horários e cargos específicos. Por isso o candidato deve estar atento, que no período da manhã serão para candidatos com nível superior e fundamental completo e a tarde para nível médio e nível 5º Ano do Ensino Fundamental.

Recomenda-se ao candidato, no dia da realização das provas, não levar nenhum aparelho eletrônico. Caso seja necessário o candidato portar algum desses aparelhos eletrônicos, esses deverão ser acondicionados, desligados e/ou sem bateria, no momento da identificação, em embalagem específica a ser fornecida pela Fapec, devendo permanecer embaixo da mesa/carteira, durante toda a aplicação das provas.

Os locais e horários de realização das Provas Escritas (Objetivas) constarão no Edital Específico que será publicado no diário oficial do município (http://aquidauana.ms.gov.br/edoem/), no portal de concursos da Fapec https://concurso.fapec.org/ e do Município de Aquidauana/MS.

Como o candidato deve chegar em seu local de prova

Portando somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, e de um documento de identificação original com foto. Recomenda-se que o candidato compareça ao local de realização das provas com antecedência mínima de 30 minutos do horário fixado para fechamento dos portões e seja permitido que o candidato leve sua própria garrafa de água individual, de material transparente.

Documentação para o candidato ter acesso à sala de prova

Somente os seguintes documentos de identificação serão permitidos para acesso do candidato: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.); passaporte brasileiro; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; e carteira nacional de habilitação.

Em hipótese alguma, serão aceitos como documentos de identificação

Cópia do documento de identidade, ainda que autenticada em cartório, nem protocolo deste documento; certidões de nascimento; CPF; títulos eleitorais; carteiras de motorista (modelo sem foto); carteiras de estudante; carteiras funcionais sem valor de identidade; reservista; registro administrativo de nascimento indígena (RANI); documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados; documentos de identificação digitais; ou quaisquer outros não especificados no item anterior.

Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade original, por motivo de perda ou furto, deverá substituí-lo por documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial com, no máximo, trinta dias da expedição, sendo, nessa ocasião submetida à identificação especial, em formulário próprio, para coleta de dados, assinatura e impressão digital.

Candidato de casos específicos devem estar atentos

Somente será concedido o atendimento diferenciado àqueles candidatos que cumprirem o estabelecido no Edital, onde foram expostas às condições estabelecidas no ato da inscrição, observados os critérios de viabilidade e razoabilidade.

As candidatas lactantes, que tiverem necessidade de amamentar, deverão levar acompanhante maior de 18 anos, que ficará em espaço reservado e se responsabilizará pela criança durante a ausência da mãe enquanto a mesma realiza o concurso, e não poderá em momento algum haver comunicação dos mesmos quanto a questionamentos sobre a prova. Porém, a candidata lactante que não levar acompanhante, mesmo que tenha registrado sua necessidade no ato de inscrição, não será permitida a realização das provas.

A candidata lactante poderá se ausentar temporariamente da sala de prova, acompanhada de um fiscal. Mas nesse caso, o tempo de prova não será estendido.