Concurso ExpoAqui 2024: uma celebração da tradição country em Aquidauana

Concurso no ano passado / Divulgação

A ExpoAqui 2024, um dos eventos mais aguardados de Aquidauana, está prestes a começar com a sua tradicional competição de beleza e simpatia. Idealizado e organizado por Fernanda Souza Diniz Lippi, o concurso está agora em sua segunda edição sob sua coordenação, prometendo mais um ano de celebração e charme.



Para participar do concurso, as candidatas devem ser apaixonadas pelo universo country e suas raízes, além de demonstrar simpatia e estar dentro da faixa etária estipulada. Este ano, o concurso recebeu mais de 20 inscrições e as vagas já estão preenchidas, com a fase de inscrições encerrada.



Premiação e julgamento



As participantes terão a chance de ganhar uma premiação em dinheiro, arrecadada através das rifas que venderam para garantir sua classificação no evento.



O julgamento ocorre durante o dia da cavalgada, um dos pontos altos da festa. As concorrentes desfilam, respondem perguntas e mostram sua beleza e simpatia. Um painel de quatro jurados será responsável por avaliar e decidir quem será a vencedora.



O Papel do concurso na comunidade



Fernanda Lippi destaca a importância do concurso para a cidade de Aquidauana.



"É uma festa linda para a cidade, aberta ao público com entradas gratuitas todos os dias. As participantes representam a festa, a cultura e a tradição do rodeio. Além disso, o concurso contribui para uma causa nobre, ajudando o hospital do câncer com o valor das rifas vendidas pelas candidatas".



Durante o evento, as participantes também têm a oportunidade de visitar os stands da festa, tirar fotos com o público, ajudar a entregar premiações e até visitar os camarins dos artistas.



"É uma oportunidade única que só esse concurso pode proporcionar," afirma a organizadora.



A ExpoAqui 2024 promete ser um evento inesquecível, com um concurso que celebra não apenas a beleza e simpatia, mas também o espírito comunitário e a tradição cultural de Aquidauana.







A festa



O evento, um dos maiores da região, ocorrerá de 14 a 18 de agosto, coincidindo com as festividades do 132º aniversário de fundação do município.



Durante cinco dias, a ExpoAqui vai movimentar a cidade com uma programação diversificada e entrada franca para todos os visitantes. A festa não só promete transformar Aquidauana, mas também impulsionar o comércio local, a rede hoteleira e criar novas oportunidades de emprego e renda para trabalhadores de setores alimentícios e ambulantes.



A cerimônia de abertura, marcada para o dia 14 de agosto, contará com a presença da cantora Lauana Prado, que vai agitar o público com sua mistura de sertanejo e pop. No dia 15, a festa continua com as apresentações das duplas Gian & Giovani e Juliana Monteiro. O dia 16 será animado por Clayton & Romário e Manutti.



O evento promete um grande encerramento no dia 17 de agosto com o show do icônico grupo Raça Negra, famoso por seus sucessos no pagode. A celebração será finalizada no domingo, 18 de agosto, com a apresentação da dupla Brenno Reis & Marco Viola.