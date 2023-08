Concurso 'Garota Expoaqui e Rainha do Rodeio' coroa suas vencedoras de 2023

As duas jovens prometem iluminar o evento / Divulgação

Na noite desta terça-feira, dia 8 de agosto, a cidade de Aquidauana se encheu de brilho e entusiasmo com a realização do aguardado concurso "Garota Expoaqui e Rainha do Rodeio". O evento, que tem como objetivo selecionar jovens que personificam a essência da festa, a beleza local e o espírito do rodeio, brilhou intensamente com a eleição das novas representantes.

A "Garota Expoaqui 2023" foi anunciada como Ketylin Ferreira Gomes de Oliveira, que irradiou charme e graciosidade, capturando os corações dos presentes. A outra coroa cobiçada, a de "Rainha do Rodeio", foi habilmente conquistada por Luana Prado Moraes, que exalou a energia autêntica do cenário sertanejo.

Essas jovens vencedoras agora assumem papéis de destaque ao longo de todo o evento. Elas terão a honra de fazer parte da cerimônia de abertura do rodeio todas as noites, além de desempenharem um papel crucial nas solenidades de premiação.

A mente visionária por trás do concurso de beleza country é a influenciadora e empresária Fernanda Diniz, cuja loja especializada em produtos country se uniu ao Sindicato Rural há cerca de 20 dias para trazer à vida esse espetáculo de elegância e autenticidade.

"Fizemos uma parceria, pedi para fazerem as inscrições na loja Country Life com alguns pré-requisitos. Tivemos 16 meninas que se inscreveram, o público escolheu 10 finalistas que fizeram um desfile. Elas desfilaram com as roupas da minha loja e maquiagem também. Na mesa de jurados, dois foram indicados por mim e dois pelo Sindicato Rural. Aí ao final foram escolhidas as vencedoras".

A seleção das finalistas ocorreu por meio de uma série de etapas, culminando em um desfile onde as candidatas demonstraram seu carisma e estilo usando as peças da loja Country Life, dirigida por Fernanda Diniz.

A cidade de Aquidauana está ansiosa para ver como Ketylin Ferreira Gomes de Oliveira e Luana Prado Moraes trarão sua graça e encanto à festa, enchendo cada noite de rodeio com uma dose extra de brilho e elegância.



A entrada no evento exigiu a doação de 1 kg de alimento não perecível, destinado à Ecoterapia promovida pela Associação Pestalozzi de Aquidauana.