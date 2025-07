Condenado por latrocínio tem pena reduzida em quase 20 anos após revisão da Defensoria

Secretaria Nacional de Políticas Penais

Um morador de Sidrolândia, de 40 anos, teve sua pena reduzida em quase duas décadas após atuação da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Condenado inicialmente a 34 anos de prisão em regime fechado pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte), o homem cumprirá agora 15 anos e meio, conforme decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

A revisão da pena foi solicitada pela defensora pública de 2ª Instância, Eliana Etsumi Tsunoda, que apontou falhas na sentença original. Segundo ela, a condenação apresentava um cálculo inadequado da pena, com violação ao princípio da individualização e desconsideração de atenuantes previstos em lei, como a confissão espontânea do réu.