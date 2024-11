Condutor de camionete é preso dirigindo bêbado em Aquidauana

O Pantaneiro, Arquivo

Um homem de 40 anos, foi preso pela Polícia Militar dirigindo bêbado em alta velocidade, na madrugada deste sábado (16), em Aquidauana.

Segundo informações do boletim de ocorrência, equipe da PM realizava policiamento ostensivo entre a avenida Pantaneta e rua dos Ferroviários em Aquidauana, quando foi avistado uma caminhonete de cor prata.

O condutor de 40 anos começou acelerar o veículo e de uma maneira inusitada começou a dar arrancada brusca em alta velocidade sendo incompatível com a via pública, assim gerando perigo de dano e ameaçando os pedestres e condutores que trafegavam na via.

Foi dada voz de parada para o condutor, mas ele não obedeceu às ordens e então, houve perseguição.



O condutor foi abordado na rua Mario S Arima. O autor apresentava sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, sonolento, arrogante, apresentava odor alcoólico no hálito e desequilíbrio.

Ele confirmou ter ingerido no mínimo 10 latas de cervejas. Que foi oferecido ao autor a realização do teste de etilômetro, mas o mesmo se recusou a realizar o teste, sendo assim realizado o Termo de Constatação de Embriaguez.

O veículo foi levado ao pátio do DETRAN.