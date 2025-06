Condutor é detido por embriaguez ao volante após colisão no Centro de Aquidauana

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

Um homem foi detido na noite de sábado (31) por dirigir embriagado e se envolver em um acidente de trânsito nas ruas centrais de Aquidauana. A ocorrência foi registrada por volta das 21h50, nas imediações da Rua Cândido Mariano, próximo ao cruzamento com a Rua Duque de Caxias.



De acordo com o boletim policial, o motorista conduzia um veículo modelo Siena e teria tentado fugir após o sinistro, sendo acompanhado por uma equipe da Polícia Militar. A perseguição terminou após o condutor perder o controle e colidir, sendo então abordado pelas autoridades.



Durante a abordagem, os policiais constataram sinais visíveis de embriaguez, como fala desconexa, odor etílico e dificuldade de equilíbrio. O motorista recusou-se a realizar o teste do bafômetro, mas admitiu ter consumido bebidas alcoólicas desde as 18h. Diante da recusa, foi lavrado o Termo de Constatação de Embriaguez (TCE), documento previsto em lei para esses casos.



O condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para as providências legais cabíveis. Ele apresentava escoriações na mão esquerda, as quais, segundo relatado, teriam ocorrido durante uma queda ao tentar sair do veículo, no momento em que foi contido por populares antes da chegada da viatura.



A Polícia Militar alerta sobre os riscos da condução de veículos sob efeito de álcool, prática que configura crime de trânsito e representa grave ameaça à segurança pública.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!