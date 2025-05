Condutor foge da PM e acaba preso com maconha em Aquidauana

Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (1º) após desobedecer ordem de parada e fugir de uma equipe do GETAM (Grupo Especial Tático de Motos), em Aquidauana. A perseguição se estendeu por cerca de 10 quilômetros e colocou em risco a segurança de diversos pedestres.

Durante o acompanhamento tático, o condutor dirigia em alta velocidade e de forma perigosa pelas ruas da cidade. Ele foi interceptado em frente ao posto de saúde do bairro São Francisco.

Na revista pessoal, os policiais encontraram uma porção de maconha no bolso do suspeito. Ele afirmou ter comprado a droga no distrito de Camisão. Dentro do veículo, foram encontradas latas de cerveja, e o homem apresentava sinais de embriaguez e comportamento alterado, característicos do uso de substâncias psicoativas. Ele se recusou a realizar o teste do etilômetro.

O carro foi encaminhado ao pátio do Detran e o suspeito, junto com a droga, foi levado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

