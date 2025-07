Condutor sem CNH causa acidente no Centro de Aquidauana

Viatura da PM / Polícia Militar, Divulgação

Um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e uma motocicleta deixou um homem de 31 anos ferido no Centro de Aquidauana.



O condutor do carro, um jovem de 18 anos que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.



O motociclista sofreu escoriações na perna e mão direitas, além de um corte no joelho esquerdo, e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. A ocorrência foi atendida por uma equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar.



Os dois veículos, sem restrições administrativas ou criminais, foram liberados a terceiros habilitados.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!