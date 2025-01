Condutor será enquadrado em ao menos dez crimes, afirma polícia

Após a captura do jovem de 18 anos, condutor do veículo envolvido na perseguição policial da madrugada deste domingo (26) em Aquidauana, a Polícia Militar encaminhou a relação dos crimes pelos quais o motorista será enquadrado. Ele foi encontrado escondido em uma residência próximo à escola CAIC logo após o acidente ocorrido no cruzamento das ruas Giovani Toscano de Brito e Quintino Bocaiúva.

Confira os crimes pelos quais o condutor do veículo será enquadrado, de acordo com a polícia:

1. FURTO (Artigo 155 do CP)

2. DANO (Artigo 163 do CP)

3. DESOBEDIENCIA (Artigo 330 do CP)

4. PRATICAR LESAO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR (Artigo 303 do CTB - LEI N°

9.503/97)

5. HOMICIDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA (Artigo 121 do CP), (Artigo 14 Inciso II do CP)

6. DIRIGIR VEICULO AUTOMOTOR, EM VIA PUBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSAO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇAO OU, AINDA, SE CASSADO O DIREITO DE DIRIGIR, GERANDO PERIGO DE DANO (Artigo 309 do CTB - LEI N° 9.503/97)

7. AFASTAR-SE O CONDUTOR DO VEICULO DO LOCAL DO ACIDENTE, PARA FUGIR A RESPONSABILIDADE PENAL OU CIVIL QUE LHE POSSA SER ATRIBUIDA (Artigo 305 do CTB - LEI N° 9.503/97)

8. DIRECAO PERIGOSA DE VEICULO NA VIA PUBLICA - LCP (Artigo 34 do DECR-LEI Nº 3.688/41)

9. ACHADO DE COISAS

10. HOMICIDIO DECORRENTE DE OPOSIÇAO A INTERVENÇAO POLICIAL. (Artigo 205 do CODIGO PENAL MILITAR)