Condutora de moto é socorrida após colisão com carro em Aquidauana

Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira; vítima estava consciente
Vítima estava caída na via, mas consciente / Você Repórter/O Pantaneiro
Vídeos e imagens enviados por leitores ao Você Repórter mostram um acidente de pequena proporção envolvendo uma motocicleta e um carro na manhã desta sexta-feira (14), na Vila Fragelli, em Aquidauana.
Segundo as informações encaminhadas à reportagem, a ocorrência foi por volta das 07h30, nas proximidades do Parque Ecológico da Lagoa Comprida.
Após a colisão, a condutora da motocicleta ficou caída no local, mas estava consciente no momento do registro.
Não há informações sobre as circunstâncias que provocaram o acidente.
Tem alguma informação, foto ou vídeo de interesse público? Envie para a redação de O Pantaneiro e ajude a informar a população de Aquidauana, Anastácio e região pelo WhatsApp (67) 9 9856-0000.
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