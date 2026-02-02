Acessibilidade

02 de Fevereiro de 2026 • 11:52

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Condutora fica ferida após queda em pista de motocross em Aquidauana

A ocorrência foi registrada na Rua Antônio Campelo, nas proximidades da pista de motocross do bairro

Da redação

Publicado em 02/02/2026 às 10:20

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Viatura Corpo ded Bombeiros / Divulgação/ Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na tarde deste sábado (31), uma ocorrência de sinistro de trânsito envolvendo a queda de uma motocicleta no bairro Aeroporto, em Aquidauana. O atendimento foi realizado por guarnição do 2º Subgrupamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM/3º GBM), após acionamento via rádio.

A ocorrência foi registrada na Rua Antônio Campelo, nas proximidades da pista de motocross do bairro. No local, a equipe constatou que o acidente aconteceu dentro da pista, onde a vítima conduzia uma motocicleta de competição. Durante a realização de uma curva, a condutora perdeu o equilíbrio e caiu ao solo.

Leia Também

• Aquidauana inicia a semana com calor, nuvens e previsão de chuva

• Missa de Ação de Graças apresenta novo altar da Igreja Matriz de Aquidauana

• Família percorre mais de 100 km a pé para pagar promessa em Aquidauana

No momento do atendimento, a vítima estava consciente e orientada. Segundo relato, o capacete já havia sido retirado por ela própria. Durante a avaliação, foi identificada deformidade no ombro direito, com sinais compatíveis com luxação.

A equipe realizou os procedimentos de imobilização e, em seguida, encaminhou a condutora ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde ela permaneceu sob os cuidados da equipe médica de plantão.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Tempo

Fevereiro será de chuvas fortes e alerta da Defesa Civil em Aquidauana (MS)

Aquidauana

Produção de rapadura preserva história e identidade da família Jordão na Aldeia Bananal

Perspectiva

Sede da Associação de Moradores de Piraputanga será reformada

A reforma vai transformar o local em um novo ponto de convivência da comunidade

Você Repórter

Queda de árvore durante temporal deixa fio exposto no Nova Aquidauana

Publicidade

Futebol

CRA enfrenta o Naviraiense neste sábado no Estádio Noroeste

ÚLTIMAS

Novenário em honra a Nossa Senhora de Lourdes começa amanhã em Anastácio

Durante o período do novenário, haverá missa todos os dias às 19 horas, fortalecendo a espiritualidade da comunidade e promovendo momentos de oração e reflexão.

Perigo

Motociclista fica ferido após queda causada por árvore na MS-450

Uma árvore da espécie angico caiu sobre a pista em decorrência dos ventos intensos, obstruindo a via parcialmente.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo