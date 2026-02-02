Condutora fica ferida após queda em pista de motocross em Aquidauana

Viatura Corpo ded Bombeiros / Divulgação/ Bombeiros

A ocorrência foi registrada na Rua Antônio Campelo, nas proximidades da pista de motocross do bairro. No local, a equipe constatou que o acidente aconteceu dentro da pista, onde a vítima conduzia uma motocicleta de competição. Durante a realização de uma curva, a condutora perdeu o equilíbrio e caiu ao solo.

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na tarde deste sábado (31), uma ocorrência de sinistro de trânsito envolvendo a queda de uma motocicleta no bairro Aeroporto, em Aquidauana. O atendimento foi realizado por guarnição do 2º Subgrupamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM/3º GBM), após acionamento via rádio.

No momento do atendimento, a vítima estava consciente e orientada. Segundo relato, o capacete já havia sido retirado por ela própria. Durante a avaliação, foi identificada deformidade no ombro direito, com sinais compatíveis com luxação.

A equipe realizou os procedimentos de imobilização e, em seguida, encaminhou a condutora ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde ela permaneceu sob os cuidados da equipe médica de plantão.

