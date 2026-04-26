Confira a agenda de cursos desta semana do SENAR MS em Aquidauana

A semana segue movimentada em Aquidauana com uma série de cursos gratuitos promovidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MS), em parceria com o Sindicato Rural. As capacitações acontecem entre os dias 27 e 30 de abril e atendem diferentes comunidades rurais do município.

Com foco na qualificação profissional e no fortalecimento da economia local, a programação inclui cursos nas áreas de produção rural, tecnologia e inclusão digital. As turmas são reduzidas, com média de 10 participantes, garantindo acompanhamento mais próximo dos instrutores.

Agenda de cursos da semana:



Floricultura, Jardinagem e Paisagismo

Local: Colônia Nova (Parceria com o Sindicato Rural de Aquidauana)

Período: 27/04 a 29/04

Carga horária: 24 horas



Cultivo do Mamão

Local: Assentamento Indaiá 4

Período: 27/04 a 28/04

Carga horária: 16 horas



Informática Intermediária

Local: Sindicato Rural de Aquidauana

Período: 27/04 a 30/04

Carga horária: 32 horas



Cultivo de Hortaliças Tuberosas

Local: Aldeia Ipegue

Período: 27/04 a 29/04

Carga horária: 24 horas



Programa Inclusão Digital Rural

Local: Pestalozzi

Período: 27/04 a 29/04

Carga horária: 24 horas



Produção de Salgados

Local: Sindicato Rural de Aquidauana

Período: 29/04 a 30/04

Carga horária: 16 horas

Os cursos são totalmente gratuitos e fazem parte de um esforço contínuo para levar conhecimento técnico e novas oportunidades aos trabalhadores rurais e moradores das comunidades.

Interessados podem buscar mais informações diretamente com o Sindicato Rural de Aquidauana, responsável pela organização local das capacitações ou pelo whats (67) 9998-6139.