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Confira a agenda de cursos desta semana do SENAR MS em Aquidauana

As capacitações acontecem entre os dias 27 e 30 de abril e atendem diferentes comunidades rurais do município.

Redação

Publicado em 26/04/2026 às 10:30

Atualizado em 26/04/2026 às 10:40

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A semana segue movimentada em Aquidauana com uma série de cursos gratuitos promovidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MS), em parceria com o Sindicato Rural. As capacitações acontecem entre os dias 27 e 30 de abril e atendem diferentes comunidades rurais do município.

Com foco na qualificação profissional e no fortalecimento da economia local, a programação inclui cursos nas áreas de produção rural, tecnologia e inclusão digital. As turmas são reduzidas, com média de 10 participantes, garantindo acompanhamento mais próximo dos instrutores.

Agenda de cursos da semana:


Floricultura, Jardinagem e Paisagismo
Local: Colônia Nova (Parceria com o Sindicato Rural de Aquidauana)
Período: 27/04 a 29/04
Carga horária: 24 horas


Cultivo do Mamão
Local: Assentamento Indaiá 4
Período: 27/04 a 28/04
Carga horária: 16 horas


Informática Intermediária
Local: Sindicato Rural de Aquidauana
Período: 27/04 a 30/04
Carga horária: 32 horas


Cultivo de Hortaliças Tuberosas
Local: Aldeia Ipegue
Período: 27/04 a 29/04
Carga horária: 24 horas


Programa Inclusão Digital Rural
Local: Pestalozzi
Período: 27/04 a 29/04
Carga horária: 24 horas

Produção de Salgados
Local: Sindicato Rural de Aquidauana
Período: 29/04 a 30/04
Carga horária: 16 horas

Os cursos são totalmente gratuitos e fazem parte de um esforço contínuo para levar conhecimento técnico e novas oportunidades aos trabalhadores rurais e moradores das comunidades.

Interessados podem buscar mais informações diretamente com o Sindicato Rural de Aquidauana, responsável pela organização local das capacitações ou pelo whats (67) 9998-6139.

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