Confira a previsão do tempo para este fim de semana, em Aquidauana

Centro Comercial de Aquidauana / O Pantaneiro

Devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, o tempo poderá ficar instável na região pantaneira neste fim de semana, aponta o boletim. Na prática, as temperaturas podem variar de 24ºC mínimas, e 37ºC de máximas.

Após uma sexta-feira (01) marcada por elevada temperatura, Aquidauana poderá passar o fim de semana com o clima ameno, segundo o boletim metrológico do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec/MS). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), publicou um alerta de “potencial risco de tempestade” nesta manhã, para a cidade pantaneira.

Ainda segundo o Cemtec, o boletim indica que as rajadas de vento na região pantaneira serão com valores entre 40 e 60 km/h, com chances de ultrapassar a casa dos 60 km/h. Há probabilidade de ocorrência de chuvas de intensidade fraca e moderada, devido “a passagem de cavados em níveis médios da atmosfera, aliado ao transporte de calor e umidade”, explica o Cemtec.

Além disso, a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai favorece a formação de chuvas, portanto, durante o sábado (02) e domingo (03), para as regiões norte, pantaneira e sudoeste, as temperas podem variar de mínimas entre 24-29°C e máximas de até 39°C.

O Cemtec "ressalta o acompanhamento das previsões semanais, devido às incertezas inerentes às previsões que ultrapassam três dias", aponta o boletim.

Alerta do Inmet

Conforme noticiado pelo jornal O Pantaneiro, Aquidauana e cidades da região estão no aviso do Inmet para tempestade nesta sexta-feira (01).

O aviso, válido até 10h de sábado (02), reforça o risco de alagamento, corte de energia elétrica e queda de galhos de árvores.

Pode chover de 20 a 40 milímetros por hora ou até 50 mm ao dia.

Instruções:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Para a proxima semana, o Cemtec informa que podem-se esperar chuvas e tempestades com raios, rajada de vento e eventual queda de granizo, em Mato Grosso do Sul, devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao intenso fluxo de calor e umidade.