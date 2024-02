Confira a programação da Quarta-Feira de Cinzas na Paróquia Nossa Senhora da Conceição

O Pantaneiro

Paróquia Nossa Senhora da Conceição divulga programação de Cinzas

Já está organizada a programação para fiéis e comunidades de fé vivenciarem a tradicional Quarta-feira de Cinzas, no dia 14 de fevereiro, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Aquidauana.

A data marca o início do tempo da Quaresma – preparação para a Semana Santa – tempo de conversão, caridade, silêncio, penitência e oração. As cinzas, símbolo da fragilidade e pequenez humana, é um apelo à conversão.

As celebrações de Quarta-feira de Cinzas marcam também o início da Campanha da Fraternidade 2024, que tem como tema “Fraternidade e Amizade Social” e lema “vós sois todos irmãos e irmãs” (Mt 23,8).

Confira a programação:

14/02 às 06 horas:

Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Comunidade Nossa Senhora das Dores

Comunidade São Pedro

14/02 às 15 horas:

Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

14/02 às 19 horas:

Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora

Comunidade Matriz Imaculada Conceição

"Lembra-te que és pó e ao pó voltarás". Gênesis - 3:19.