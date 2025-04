Igrejas de Aquidauana divulgam programação especial para a Semana Santa

Igreja Matriz de Aquidauana / O Pantaneiro

A comunidade católica de Aquidauana viverá momentos de fé e reflexão durante a programação da Semana Santa, que já teve início nas igrejas locais. As celebrações se intensificam a partir desta quinta-feira (17), com uma série de eventos religiosos abertos ao público.

Nesta quinta-feira, acontece a Celebração da Ceia do Senhor – Lava Pés, a partir das 19h, na Comunidade São João Batista, em Piraputanga. A cerimônia relembra o gesto de humildade de Jesus ao lavar os pés dos discípulos, marcando o início do Tríduo Pascal.

Na *sexta-feira (18), os fiéis são convidados a participar da Celebração da Paixão do Senhor – Adoração da Santa Cruz, que ocorre às 15h. Este é um dos momentos mais solenes da Semana Santa, em que se recorda o sofrimento e a morte de Jesus Cristo.

Já no *sábado (19), será realizada a Vigília Pascal – Fogo Santo, a partir das 18h. A celebração é considerada a mais importante do calendário litúrgico, representando a ressurreição de Cristo e a renovação da fé.

Para encerrar a programação, no *domingo (20), os fiéis celebram a Páscoa do Senhor com missa às 7h30. A data marca a vitória da vida sobre a morte e é o ponto alto da fé cristã.

As paróquias convidam toda a comunidade a participar dos momentos litúrgicos, que fortalecem a espiritualidade e a união entre os fiéis.