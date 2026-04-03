Acessibilidade

05 de Abril de 2026 • 21:27

Buscar

Últimas notícias
X

Confira a programação da Sexta-feira Santa em Aquidauana

Fiéis estão reunidos na Igreja Matriz desde a madrugada em adoração

Redação

Publicado em 03/04/2026 às 07:25

Atualizado em 03/04/2026 às 07:31

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Pascom

A Sexta-feira Santa (03) será marcada por uma intensa programação religiosa e cultural em Aquidauana, reunindo fiéis e moradores em momentos de fé, reflexão e tradição.

De acordo com a programação da Paróquia Imaculada Conceição, o dia começa logo nas primeiras horas da manhã com a Adoração ao Santíssimo Sacramento, que acontece das 6h às 14h, proporcionando um período de oração e recolhimento para os devotos.

Às 15h, ocorre a tradicional Celebração da Paixão do Senhor, realizada simultaneamente em todas as comunidades, relembrando o sofrimento e a morte de Jesus Cristo — um dos momentos mais importantes do calendário cristão. Logo após, às 15h40, os fiéis participam da Procissão e Veneração ao Cristo Morto, com saída da Igreja Matriz, reforçando o clima de devoção que marca a data.

Encerrando a programação religiosa, a noite será marcada por um dos eventos mais aguardados da cidade: o Teatro da Paixão de Cristo. A encenação acontece às 19h, na Avenida Pantaneta, e é considerada uma das maiores apresentações a céu aberto do Mato Grosso do Sul, reunindo artistas locais e atraindo grande público todos os anos.

A Sexta-feira Santa em Aquidauana, portanto, une tradição religiosa e manifestação cultural, oferecendo aos moradores e visitantes um dia completo de celebrações que reforçam a fé e a identidade da comunidade local.

Confira os horários:

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

ANIMAÇÃO

Hoje tem Baile de Aleluia em Piraputanga

TEMPO

Sábado de Aleluia será quente e seco em Aquidauana

9° BECmb

Exército de Aquidauana envia novo comboio para Rio Negro

O novo envio inclui mais materiais essenciais para a continuidade da obra da ponte provisória sobre o rio do Peixe, além da possível troca de efetivo das equipes que atuam no local.

TEMPO

Feriado deve ser quente e seco em Aquidauana

Publicidade

DESPEDIDA

Piraputanga em luto pelo falecimento de Eduardo Barbeira, aos 79 anos

ÚLTIMAS

OPORTUNIDADE

Fórum divulga data de casamento coletivo em Anastácio

A ação integra a Semana Nacional do Registre-se, promovida em todo o país com o objetivo de combater o sub-registro civil e ampliar o acesso a documentos essenciais, como certidões de nascimento e casamento.

SAÚDE

Chikungunya: ministro classifica como crítica situação em Dourados

Município está em situação de emergência devido ao número de casos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo