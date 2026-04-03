Confira a programação da Sexta-feira Santa em Aquidauana

Pascom

A Sexta-feira Santa (03) será marcada por uma intensa programação religiosa e cultural em Aquidauana, reunindo fiéis e moradores em momentos de fé, reflexão e tradição.

De acordo com a programação da Paróquia Imaculada Conceição, o dia começa logo nas primeiras horas da manhã com a Adoração ao Santíssimo Sacramento, que acontece das 6h às 14h, proporcionando um período de oração e recolhimento para os devotos.

Às 15h, ocorre a tradicional Celebração da Paixão do Senhor, realizada simultaneamente em todas as comunidades, relembrando o sofrimento e a morte de Jesus Cristo — um dos momentos mais importantes do calendário cristão. Logo após, às 15h40, os fiéis participam da Procissão e Veneração ao Cristo Morto, com saída da Igreja Matriz, reforçando o clima de devoção que marca a data.

Encerrando a programação religiosa, a noite será marcada por um dos eventos mais aguardados da cidade: o Teatro da Paixão de Cristo. A encenação acontece às 19h, na Avenida Pantaneta, e é considerada uma das maiores apresentações a céu aberto do Mato Grosso do Sul, reunindo artistas locais e atraindo grande público todos os anos.

A Sexta-feira Santa em Aquidauana, portanto, une tradição religiosa e manifestação cultural, oferecendo aos moradores e visitantes um dia completo de celebrações que reforçam a fé e a identidade da comunidade local.

Confira os horários: