Confira a programação do aniversário de Aquidauana da próxima semana e não fique fora

Aquidauana continua em clima de festa para celebrar seus 132 anos de fundação, e a próxima semana promete ser repleta de eventos que vão movimentar a cidade. A programação inclui inaugurações, desfiles cívicos, e a aguardada abertura da 55ª ExpoAqui, a maior exposição agropecuária da região. Confira o que está por vir:

13 de Agosto de 2024 - terça-feira - Entrega de veículos e equipamentos:



A semana começa com um importante evento para a infraestrutura e serviços da cidade. Às 9h, no pátio da prefeitura, será realizada a entrega de caminhonetes, caminhões basculantes, equipamentos para guinchos, ambulância, e uma van de limpeza e manutenção. Este investimento visa melhorar o atendimento à população e fortalecer a capacidade operacional da administração municipal.

14 de Agosto de 2024 - quarta-feira - Abertura oficial da 55ª ExpoAqui



A partir das 19h, todas as atenções estarão voltadas para o Parque de Exposição de Aquidauana, onde acontecerá a abertura oficial da 55ª ExpoAqui. O evento, que é um dos mais tradicionais do município, terá entrada gratuita e promete atrair milhares de visitantes. Logo após a cerimônia, às 20h, a cantora Lauana Prado subirá ao palco para um show que combina sertanejo e pop, marcando o início das festividades da ExpoAqui.

15 de Agosto de 2024 - Quinta-feira - Desfile cívico e shows sertanejos

O dia 15 de agosto começará com o hasteamento dos pavilhões às 7h30min na Praça dos Estudantes, seguido pelo tradicional desfile cívico, escolar e militar, que terá início às 8h na Rua Sete de Setembro, no centro da cidade. Este evento é uma homenagem à história e à cultura de Aquidauana, reunindo escolas, instituições e corporações militares.

À noite, a 55ª ExpoAQui continua com mais uma rodada de rodeio e shows. Gian & Giovani e Juliana Monteiro prometem animar o público a partir das 19h no Parque de Exposição, mantendo o alto nível das comemorações.

16 de Agosto de 2024 - sexta-feira - Shows com Clayton & Romário e Manutti

A festa segue com força total na sexta-feira. O rodeio será mais uma vez a atração principal, seguido por apresentações musicais das duplas Clayton & Romário e Manutti, a partir das 20h. Os shows, que também serão gratuitos, devem atrair um grande público, consolidando a ExpoAQui como um dos maiores eventos da região.

17 de Agosto de 2024 - sábado - Show com Raça Negra

O sábado promete ser um dos dias mais esperados da ExpoAqui, com a apresentação do grupo Raça Negra. Com sua mistura de pagode e samba, a banda deve atrair fãs de todas as idades. O show, que começa às 20h, será precedido por mais uma emocionante noite de rodeio.

18 de Agosto de 2024 - domingo - Encerramento da ExpoAqui

O encerramento da 55ª ExpoAqui será em grande estilo, com a final do rodeio e o show da dupla Brenno Reis & Marco Viola, a partir das 20h. Este último dia promete fechar as comemorações com chave de ouro, celebrando não só o sucesso da exposição, mas também o aniversário de Aquidauana.

