Confira a programação do Pirafolia 2026

Prefeitura divulga programação oficial e promete dois dias de muita alegria em Piraputanga
O Pantaneiro
O clima de festa já começa a tomar conta de Aquidauana com a chegada do Carnaval 2026. Nos dias 14 e 15 de fevereiro, o distrito de Piraputanga (MS) será palco do tradicional Pirafolia, evento que preserva o espírito do carnaval popular e promete reunir moradores e visitantes em uma programação marcada por marchinhas, blocos tradicionais e muita animação.
A animação começa no sábado (14) com atrações voltadas para toda a família.
Programação Oficial – Pirafolia 2026
Sábado – 14 de fevereiro
18h às 19h – Batucando Histórias (Matinê)
19h às 20h – Intervalo (DJ)
20h30 – Abertura Oficial
21h às 23h30 – Banda de Ontem
00h às 02h – Armazém Brasil
Domingo – 15 de fevereiro
17h às 19h – Armazém Brasil (Matinê)
19h30 às 21h – Charanga da Banda Municipal Otávio Mongelli
21h às 22h – Intervalo (DJ)
22h às 1h – Armazém Brasil
1h às 1h30 – Intervalo (DJ)
Além das atrações musicais, os tradicionais blocos carnavalescos prometem desfilar com criatividade, cores e muita animação, reforçando a identidade cultural da região. A expectativa é de que a festa aconteça com segurança, boa estrutura e ampla participação da comunidade, especialmente de famílias, já que é comum a presença de crianças e idosos no festejo.
Clima
Conselho Municipal de Saúde de Aquidauana inicia trabalhos de 2026
Prefeitura de Aquidauana vai oferecer curso gratuito de arbitragem para aldeias e zona urbana
Aquidauana divulga calendário para aplicação do imunizante Palivizumabe em 2026
Governo
Em entrevista à Rádio Difusora Pantanal de Corumbá, o secretário destacou os avanços do Governo na região de Corumbá, Ladário e Pantanal
Sorte
Seis dezenas sorteadas foram: 01 - 27 - 39 - 40 - 46 - 56
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS