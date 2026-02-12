Acessibilidade

12 de Fevereiro de 2026 • 13:43

Carnaval

Confira a programação do Pirafolia 2026

Prefeitura divulga programação oficial e promete dois dias de muita alegria em Piraputanga

Redação

Publicado em 12/02/2026 às 08:19

Atualizado em 12/02/2026 às 08:59

O Pantaneiro

O clima de festa já começa a tomar conta de Aquidauana com a chegada do Carnaval 2026. Nos dias 14 e 15 de fevereiro, o distrito de Piraputanga (MS) será palco do tradicional Pirafolia, evento que preserva o espírito do carnaval popular e promete reunir moradores e visitantes em uma programação marcada por marchinhas, blocos tradicionais e muita animação.

A animação começa no sábado (14) com atrações voltadas para toda a família.

Programação Oficial – Pirafolia 2026

Sábado – 14 de fevereiro

18h às 19h – Batucando Histórias (Matinê)

19h às 20h – Intervalo (DJ)

20h30 – Abertura Oficial

21h às 23h30 – Banda de Ontem

00h às 02h – Armazém Brasil


Domingo – 15 de fevereiro

17h às 19h – Armazém Brasil (Matinê)

19h30 às 21h – Charanga da Banda Municipal Otávio Mongelli

21h às 22h – Intervalo (DJ)

22h às 1h – Armazém Brasil

1h às 1h30 – Intervalo (DJ)

Além das atrações musicais, os tradicionais blocos carnavalescos prometem desfilar com criatividade, cores e muita animação, reforçando a identidade cultural da região. A expectativa é de que a festa aconteça com segurança, boa estrutura e ampla participação da comunidade, especialmente de famílias, já que é comum a presença de crianças e idosos no festejo.

Publicidade

