Confira as atrações da décima edição do PiraFolia

Divulgação

O 10º PiraFolia acontece de 10 a 12 de fevereiro, com shows a partir das 20 horas. A prefeitura de Aquidauana anunciou nesta quarta-feira, dia 7, as atrações da festa, que terá Banda Lilás, Maestro Vandão e os Tequilas e Rangel Castilho & Armazém Brasil. Do samba, axé, marchinhas até os hits do carnaval 2024, vai tocar de tudo no Pirafolia.



A matinê para a criançada será no domingo de Carnaval (11/02), a partir das 16 horas, também com entrada franca.

Com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, via Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (SETESC) e Fundação de Cultura de MS e da Associação de Moradores de Piraputanga, o 10º PiraFolia terá também segurança, praça de alimentação com variedades culinárias e, ainda, durante o dia, os foliões e turistas poderão curtir as belezas de Camisão e Piraputanga.



O Pirafolia em Piraputanga já se consolidou como um evento considerado o carnaval da família, além de atrair moradores do distrito e da cidade, atrai também foliões dos distritos vizinhos e turistas de diferentes regiões.