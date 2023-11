Confira as disputas que agitam os jogos da Primavera no sábado

Jogos ocorrem no fim de semana / O Pantaneiro

Três modalidades esportivas prometem agitar o fim de semana em Aquidauana pela disputa dos Jogos da Primavera.

A modalidade de natação está prevista começar às 7h30 no Clube Aquático do GRESSA neste sábado, 11. Também ao longo de sábado acontecerão as competições de Judô e Karatê, ambas serão realizadas no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana.

Os Jogos da Primavera integram o calendário oficial de eventos da Prefeitura de Aquidauana, foram abertos com sucesso e muita empolgação no dia 27 de outubro, e seguem com os jogos ao longo deste mês de novembro. A entrada é franca e a sua torcida faz toda diferença para as crianças e adolescentes.